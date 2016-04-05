то в майбутньому, для витримки "нейтрального" статусу.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 00:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 кві, 2022 01:15
Додано: П'ят 01 кві, 2022 05:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
нет ну можно конечно выпустить еще военных облигаций и нарисовать ххх миллиардов местой валюты. вас не смущает что например приват проценты по всем вкладам урезал до 1%. раз можно нарисовать сколько нужно.
и второй вопрос. что можно фактически сделать имея "Волонтёр ссаный" в количестве миллион штук? как их использовать в военном плане? выдать по автомату и пешком направить их захватывать крым кубань воронеж? а хватит ли автоматов вообще? а как же современное вооружение и прикрытие авиацией чтобы из во время перемещения с землей не перемешали? выдать всем по иконке и научить читать молитвы? и тогда бомбы и ракеты пролетят мимо?
есть мысль что у разных стран стран разная тактика и интересы. у когото ослабить росию и одновременно не дать победить украине/не разозлить росию, гдето сместить акцент со скандалов с распитием спиртного на вечеринке во время ковидных ограничений на нового врага общества в виде росийских олигархов. очевидно что высокие цены на нефть положительно влияют на частично обанкротившихся американских сланцевиков и такое не может не быть невыгодно. а вот передать польше f16 вместо мигов для украины тут профит явно нулевой одни расходы и недополученная прибыль. у когото выборы скоро, а где то через пару лет и так далее нюансов много и единая позиция по ряду вопросов отсутствует
Востаннє редагувалось wtf в П'ят 01 кві, 2022 05:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 05:46
Окружения и не было, это фантазии журналистов. Там подкова. Трасса на ЧАЭС обстреливается нашими. Я об этом писал, им перебили снабжение, бучане пишут в мордокниге орки ходили по хатам просили пожрать. Есть перехват где орк (вроде из Бучи) говорил что съел Алабая.
Гуляет видео освобождения стоянки
Говорят полностью зачищена Житомирская трасса.
Там же пишут про тяжёлое вооружение от НАТО
гостомель
Из Бучи есть сотни вчерашних фото на которых не видно ни одного орка. Я так понимаю буча наша, но пока это не афишируют.
Кстати по сравнению с Ирпенем Буча относительно целая . В мой ЖК в Ирпене было 4 прилёта. С десяток квартир разрушено, (может больше) у половины выбиты стекла. На канале Маркушина есть много видео из Ирпеня. Но в целом инфы мало, так как людей не пускают
Арестович пишет про оборону
Я так понимаю, это не оборона, а прикрытие для отхода врага на север.
Мэр Ирпеня поставил на въездах блокпосты и в город никого не пускает. Так же блок пост стоит на новоирпенской трассе со стороны Киева, на которую тоже не пускают.
Президент Европарламента едет в Киев
Отвезите её в Ирпень.
А Лавров никуда не едет, у него метеоризм
На момент только какая информация
Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:33
Хлопки и задымление
ПС На ворожих ресурсах є відео вертоліт пускає ракети і пожежа. Можливо фейк. Або самі себе щоб мобілізацію проводити.
ТАСС, 1 апреля. Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - написал Гладков.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:57
Российские СМИ тиражируют слова губернатора Белгородской обл. Вячеслава Гладкова, который заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде начался «в результате авиаудара двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте».
У Раша Тудей есть даже видео
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