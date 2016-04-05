RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 00:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  knoppixx написав:Тут Арахамія писав, що буде мобілізація 1 млн . Куди ви зібрались їхати?

то в майбутньому, для витримки "нейтрального" статусу.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 01:15

  knoppixx написав:change_pm
Тут Арахамія писав, що буде мобілізація 1 млн . Куди ви зібрались їхати?

На 1 млн нам не хватит ни казарм, ни экипировки, ни вооружения, ни полигонов для подготовки.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11115
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 3286 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 05:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:нужно деньги зарабатывать и волонтерить

нет ну можно конечно выпустить еще военных облигаций и нарисовать ххх миллиардов местой валюты. вас не смущает что например приват проценты по всем вкладам урезал до 1%. раз можно нарисовать сколько нужно.
и второй вопрос. что можно фактически сделать имея "Волонтёр ссаный" в количестве миллион штук? как их использовать в военном плане? выдать по автомату и пешком направить их захватывать крым кубань воронеж? а хватит ли автоматов вообще? а как же современное вооружение и прикрытие авиацией чтобы из во время перемещения с землей не перемешали? выдать всем по иконке и научить читать молитвы? и тогда бомбы и ракеты пролетят мимо?
  Ukrainian написав:В чому полягає тактика союзників?

есть мысль что у разных стран стран разная тактика и интересы. у когото ослабить росию и одновременно не дать победить украине/не разозлить росию, гдето сместить акцент со скандалов с распитием спиртного на вечеринке во время ковидных ограничений на нового врага общества в виде росийских олигархов. очевидно что высокие цены на нефть положительно влияют на частично обанкротившихся американских сланцевиков и такое не может не быть невыгодно. а вот передать польше f16 вместо мигов для украины тут профит явно нулевой одни расходы и недополученная прибыль. у когото выборы скоро, а где то через пару лет и так далее нюансов много и единая позиция по ряду вопросов отсутствует
Востаннє редагувалось wtf в П'ят 01 кві, 2022 05:52, всього редагувалось 1 раз.
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 05:46

  Hotab написав:Витальян, я не могу понять... Пишут, что в ЧАЭС наши, так рашисты совсем ушли? А как же Буча? Их оставили в окружении?

Окружения и не было, это фантазии журналистов. Там подкова. Трасса на ЧАЭС обстреливается нашими. Я об этом писал, им перебили снабжение, бучане пишут в мордокниге орки ходили по хатам просили пожрать. Есть перехват где орк (вроде из Бучи) говорил что съел Алабая.

Гуляет видео освобождения стоянки
https://t.me/irpin_b_politik/1876

Говорят полностью зачищена Житомирская трасса.
https://t.me/Tsaplienko/4945

Там же пишут про тяжёлое вооружение от НАТО

https://t.me/alex_bestisp/386
гостомель

Из Бучи есть сотни вчерашних фото на которых не видно ни одного орка. Я так понимаю буча наша, но пока это не афишируют.

Кстати по сравнению с Ирпенем Буча относительно целая . В мой ЖК в Ирпене было 4 прилёта. С десяток квартир разрушено, (может больше) у половины выбиты стекла. На канале Маркушина есть много видео из Ирпеня. Но в целом инфы мало, так как людей не пускают

Арестович пишет про оборону
https://t.me/c/1210003725/10122
Я так понимаю, это не оборона, а прикрытие для отхода врага на север.

Мэр Ирпеня поставил на въездах блокпосты и в город никого не пускает. Так же блок пост стоит на новоирпенской трассе со стороны Киева, на которую тоже не пускают.

Президент Европарламента едет в Киев
https://t.me/c/1210003725/10148
Отвезите её в Ирпень.

А Лавров никуда не едет, у него метеоризм
Зображення

На момент только какая информация
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11957
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Там же пишут про тяжёлое вооружение от НАТО

Я б обережно ставився до обіцянок. Мені більше подобаються фрази ми тиждень(місяць) тому надали Україні ось це і ось це, а ось результати роботи.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10734
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:33

Хлопки и задымление


ПС На ворожих ресурсах є відео вертоліт пускає ракети і пожежа. Можливо фейк. Або самі себе щоб мобілізацію проводити.
https://m.vk.com/video-7265151_45625764 ... 51_2534806

ТАСС, 1 апреля. Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - написал Гладков.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10734
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:57

Российские СМИ тиражируют слова губернатора Белгородской обл. Вячеслава Гладкова, который заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде начался «в результате авиаудара двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте».

У Раша Тудей есть даже видео
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11957
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 605606607608
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92696
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446774
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (109)
01.04.2022 07:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.