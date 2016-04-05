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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 606607608609610>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 00:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  knoppixx написав:Тут Арахамія писав, що буде мобілізація 1 млн . Куди ви зібрались їхати?

то в майбутньому, для витримки "нейтрального" статусу.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 01:15

  knoppixx написав:change_pm
Тут Арахамія писав, що буде мобілізація 1 млн . Куди ви зібрались їхати?

На 1 млн нам не хватит ни казарм, ни экипировки, ни вооружения, ни полигонов для подготовки.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 05:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:нужно деньги зарабатывать и волонтерить

нет ну можно конечно выпустить еще военных облигаций и нарисовать ххх миллиардов местой валюты. вас не смущает что например приват проценты по всем вкладам урезал до 1%. раз можно нарисовать сколько нужно.
и второй вопрос. что можно фактически сделать имея "Волонтёр ссаный" в количестве миллион штук? как их использовать в военном плане? выдать по автомату и пешком направить их захватывать крым кубань воронеж? а хватит ли автоматов вообще? а как же современное вооружение и прикрытие авиацией чтобы из во время перемещения с землей не перемешали? выдать всем по иконке и научить читать молитвы? и тогда бомбы и ракеты пролетят мимо?
  Ukrainian написав:В чому полягає тактика союзників?

есть мысль что у разных стран стран разная тактика и интересы. у когото ослабить росию и одновременно не дать победить украине/не разозлить росию, гдето сместить акцент со скандалов с распитием спиртного на вечеринке во время ковидных ограничений на нового врага общества в виде росийских олигархов. очевидно что высокие цены на нефть положительно влияют на частично обанкротившихся американских сланцевиков и такое не может не быть невыгодно. а вот передать польше f16 вместо мигов для украины тут профит явно нулевой одни расходы и недополученная прибыль. у когото выборы скоро, а где то через пару лет и так далее нюансов много и единая позиция по ряду вопросов отсутствует
Востаннє редагувалось wtf в П'ят 01 кві, 2022 05:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 05:46

  Hotab написав:Витальян, я не могу понять... Пишут, что в ЧАЭС наши, так рашисты совсем ушли? А как же Буча? Их оставили в окружении?

Окружения и не было, это фантазии журналистов. Там подкова. Трасса на ЧАЭС обстреливается нашими. Я об этом писал, им перебили снабжение, бучане пишут в мордокниге орки ходили по хатам просили пожрать. Есть перехват где орк (вроде из Бучи) говорил что съел Алабая.

Гуляет видео освобождения стоянки
https://t.me/irpin_b_politik/1876

Говорят полностью зачищена Житомирская трасса.
https://t.me/Tsaplienko/4945

Там же пишут про тяжёлое вооружение от НАТО

https://t.me/alex_bestisp/386
гостомель

Из Бучи есть сотни вчерашних фото на которых не видно ни одного орка. Я так понимаю буча наша, но пока это не афишируют.

Кстати по сравнению с Ирпенем Буча относительно целая . В мой ЖК в Ирпене было 4 прилёта. С десяток квартир разрушено, (может больше) у половины выбиты стекла. На канале Маркушина есть много видео из Ирпеня. Но в целом инфы мало, так как людей не пускают

Арестович пишет про оборону
https://t.me/c/1210003725/10122
Я так понимаю, это не оборона, а прикрытие для отхода врага на север.

Мэр Ирпеня поставил на въездах блокпосты и в город никого не пускает. Так же блок пост стоит на новоирпенской трассе со стороны Киева, на которую тоже не пускают.

Президент Европарламента едет в Киев
https://t.me/c/1210003725/10148
Отвезите её в Ирпень.

А Лавров никуда не едет, у него метеоризм
Зображення

На момент только какая информация
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Там же пишут про тяжёлое вооружение от НАТО

Я б обережно ставився до обіцянок. Мені більше подобаються фрази ми тиждень(місяць) тому надали Україні ось це і ось це, а ось результати роботи.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:33

Хлопки и задымление


ПС На ворожих ресурсах є відео вертоліт пускає ракети і пожежа. Можливо фейк. Або самі себе щоб мобілізацію проводити.
https://m.vk.com/video-7265151_45625764 ... 51_2534806

ТАСС, 1 апреля. Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - написал Гладков.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:57

Российские СМИ тиражируют слова губернатора Белгородской обл. Вячеслава Гладкова, который заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде начался «в результате авиаудара двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте».

Появилось видео прохода двух вертолетов на сверхмалой высоте в Белгороде. Наши военные пока не комментируют это



Летят значит два вертолета сбрасывая визитки яроша, снизу стоит пул блогеров, случайно оказавшихся среди ночи на той дороге. И конечно их снимают на телефоны. Нет а что ещё делает блогер, когда видит вертолеты?

А вот и видео самих ударов выложили с прикольным коментами


На заправках Белгорода очередь- там теперь продают сахар


За достоверность не ручаюсь, кто считает что это фейк просто меня не читаем
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 кві, 2022 08:20, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:56

  Zebra написав:Одно дело бежать от Чернобыльской катастрофы или другой экологической беды, другое дело видеть обосравшихся мужиков которые с выпучеными глазами кричат на своих жен "быстрей Маша, надо ехать". kotopes один из таких - на форуме боевой патриот, а на деле при первых же выстрелах в штаны наложил. Как вообще бабы их теперь за мужиков могут воспринимать?

Сейчас меня веселят дрыстуны с домовых чатов (как наш дом? стекла целы? ракета не попала?) - я им отвечал, что их нежные попки в целости и сохранности, кадыровцы до них не доберутся, потому что тут остались одни мужики, так меня везде забанили эти сцыкушки)))

Ещё когда всё было тихо-мирно я тебе писал, намекни мне, какой у тебя интернет-магазин, чтобы в нём никогда ничего не заказывал и другим не советовал

Так же, ты очень себя хвалил, что отопление в квартире не включваешь, а греешься от соседей

Ты обыкновенный черниговский рагуль, который поднял немного денег, начал считать себя пупом земли и теперь хамит всем. Такое часто происходит в нашем городе с некоторыми неокрепшими умами.
Мышляю, когда твои соседи вернутся, то у тебя, случайно так, появится несколько синяков и переломов

А то в интернете ты смелый, шо капец :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:05

Що сталося. Австралія на прохання українського президента Володимира Зеленського відправить в Україну бронетранспортери власного виробництва.
Джерело. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає CNN.
Коментар. «Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети. Ми маємо намір відправити наші бронетранспортери Bushmaster. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17», – сказав Моррісон.
Бекграунд. Зеленський закликав надати бронетранспортери під час виступу відеозв'язком у парламенті Австралії.
Також Австралія після виступу Зеленського вводить мито 35% на всі товари та відмовляється від російських нафти та газу.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:Хлопки и задымление


ПС На ворожих ресурсах є відео вертоліт пускає ракети і пожежа. Можливо фейк. Або самі себе щоб мобілізацію проводити.
https://m.vk.com/video-7265151_45625764 ... 51_2534806

ТАСС, 1 апреля. Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - написал Гладков.
З 1 квітнем)))
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