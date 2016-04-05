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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 607608609610>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Наскільки це відповідає дійсності що за два тижні можна пересісти на ф-15

Умовно - можна. Але багато "але"
За цей час можна непогано натаскати зльоту-посадці на нормальну ВПП. Але наші літаки зараз інколи сідають геть на все: дороги, рульожки, короткі впп і т.д. Такі навички отримувати довше.
Якщо доведеться проводити ближній маневровий бій (мабуть багато хто думає, що це основний бій винищувача, це не так... в основному б'ють здалеку ) , то пілотаж на різних машинах буде різний, і є ймовірність грубих помилок через старі невтрачені навички , які будуть використовуватись на нових машинах.
Також буде непогано перехоплювати ракети ,які зараз рашисти використовують з літаків. Вони дозвукові, якщо є на чому, їх можна і потрібно доганяти і збивати.
Взагалі варіант хороший, як для нинішньої ситуації. Впевнений, і пілоти будуть тільки "за" пересісти на мерседес з жигуля.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Российские СМИ тиражируют слова губернатора Белгородской обл. Вячеслава Гладкова, который заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде начался «в результате авиаудара двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте».

Появилось видео прохода двух вертолетов на сверхмалой высоте в Белгороде. Наши военные пока не комментируют это

Летят значит два вертолета сбрасывая визитки яроша, снизу стоит пул блогеров, случайно оказавшихся среди ночи на той дороге. И конечно их снимают на телефоны. Нет а что ещё делает блогер, когда видит вертолеты?

А вот и видео самих ударов выложили с прикольным коментами


З перших вуст - аналітика по ситуації на расійській нафтобазі

"Взрывы в Белгороде: нереально блестящая операция ВСУ или провокация Москвы

В Белгороде этим утром был нанесён удар по нефтебазе ударными вертолётами Ми-24. Этот удар детально запечатлели множественные камеры видеонаблюдения. В самом ударе тут же россияне обвинили Украину.

Собственно, все прекрасно знают, что я являюсь сторонником нанесения ударов по вражеской территории, но в данном случае должен заявить с предельной очевидностью – жаль, но это не мы!

Почему так – объясняю.

Во-первых, Украина не могла бы отправить свои ударные вертолёты в Россию по той причине, что им бы пришлось пролететь десятки километров в зоне действия эшелонированного ПВО. То есть, одно дело задействовать авиацию, вертолёты, а так же проводить ракетные удары на временно оккупированных территориях по объектам противника, например как по БДК в Бердянске, где ПВО противника имеет недостатки и уязвимости, а совсем другое отправлять такую лёгкую цель как вертолёт в зону повышенного насыщения вражеского ПВО.

Это не просто глупо, а безрассудно.

Во-вторых, если бы Украина и намеревалась осуществить такой удар, то наносила бы его не по нефтебазе, а объекту военной инфраструктуры – склады с боеприпасами, войсковые части, базы хранения техники и т.д.

Таким образом, что это было?

А было это, скорее всего имитация удара украинской стороны по Белгороду, для того, чтобы:

Во-первых, сорвать переговорный процесс, в котором Россия с первых дней находится в предельно невыгодной позиции. После этого удара Россия может не только начать угрожать ядерным оружием, которое никогда не применит, но и обратится з помощью к ОДКБ, что будет особо позорно, но ей в её фатальном положении такое унижение не важно. Хотя, я не уверен, что ОДКБ откликнется.

Во-вторых, это акт запугивания россиян, которым хотят показать, что российская пропаганда не врала – украинцы нациствующие националисты, только и помышляющие об уничтожении России! В общем, старая история с сахаром и взорванными домами обретает новые контуры.

Повторюсь, если бы Украина и наносила данный удар, то исключительно по объекту военной инфраструктуры и уж точно не стала бы рисковать своими ударными вертолётами, которые по версии МО РФ все уничтожены, а применяла бы высокоточную артиллерию либо ракетное вооружение.

Собственно, очевидная провокация, хотя рассказать о блестящей операции ВС ВСУ мне было бы куда интереснее, но я сторонник здравого смысла, а не шапкозакидательства. И если российские власти пошли на неё – значит, они окончательно прижаты к стенке", - публіцист Олександр Коваленко
Востаннє редагувалось GALeon в П'ят 01 кві, 2022 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:авиаудары вертолета Ка-52

Откуда дровишки?

  GALeon написав:Ка-52 на вооружении ВСУ просто нет

Интересно, подбитый под Гостомелем наши вытащили , или спалили там? Там вроде гидражку пробило , и его можно восстановить, если он не грубо плюхнулся.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

судя по видео, винт обычный, не соосный. То есть, Ми.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:51

  antey1969 написав:
  knoppixx написав:change_pm
Тут Арахамія писав, що буде мобілізація 1 млн . Куди ви зібрались їхати?

На 1 млн нам не хватит ни казарм, ни экипировки, ни вооружения, ни полигонов для подготовки.


первую волну мобилизации с помощью волонтеров еле одели, обули.
а вы про 1 млн мечтаете. разве что партнеры все привезут.
ситуация с экипировкой для мобилизованных может только чуть лучше чем было в 14 году. чем занимались 8 лет вообще не понятно.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:52

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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:53

Hotab
Два вопроса:
1) Откуда могли прилететь 2 вертолета, если весь регион севернее Харькова занят орками?
2) Если это действительно наши, почему они не были использованы против ракет и арты, обстреливающей Харьков?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:05

Хотаб что вы думаете? (Текст взят из ТГ канала)

Взрывы в Белгороде: нереально блестящая операция ВСУ или провокация Москвы

В Белгороде этим утром был нанесён удар по нефтебазе ударными вертолётами Ми-24. Этот удар детально запечатлели множественные камеры видеонаблюдения. В самом ударе тут же россияне обвинили Украину.

Собственно, все прекрасно знают, что я являюсь сторонником нанесения ударов по вражеской территории, но в данном случае должен заявить с предельной очевидностью – жаль, но это не мы!

Почему так – объясняю.

Во-первых, Украина не могла бы отправить свои ударные вертолёты в Россию по той причине, что им бы пришлось пролететь десятки километров в зоне действия эшелонированного ПВО. То есть, одно дело задействовать авиацию, вертолёты, а так же проводить ракетные удары на временно оккупированных территориях по объектам противника, например как по БДК в Бердянске, где ПВО противника имеет недостатки и уязвимости, а совсем другое отправлять такую лёгкую цель как вертолёт в зону повышенного насыщения вражеского ПВО.

Это не просто глупо, а безрассудно.

Во-вторых, если бы Украина и намеревалась осуществить такой удар, то наносила бы его не по нефтебазе, а объекту военной инфраструктуры – склады с боеприпасами, войсковые части, базы хранения техники и т.д.

Таким образом, что это было?

А было это, скорее всего имитация удара украинской стороны по Белгороду, для того, чтобы:

Во-первых, сорвать переговорный процесс, в котором Россия с первых дней находится в предельно невыгодной позиции. После этого удара Россия может не только начать угрожать ядерным оружием, которое никогда не применит, но и обратится з помощью к ОДКБ, что будет особо позорно, но ей в её фатальном положении такое унижение не важно. Хотя, я не уверен, что ОДКБ откликнется.

Во-вторых, это акт запугивания россиян, которым хотят показать, что российская пропаганда не врала – украинцы нациствующие националисты, только и помышляющие об уничтожении России! В общем, старая история с сахаром и взорванными домами обретает новые контуры.

Повторюсь, если бы Украина и наносила данный удар, то исключительно по объекту военной инфраструктуры и уж точно не стала бы рисковать своими ударными вертолётами, которые по версии МО РФ все уничтожены, а применяла бы высокоточную артиллерию либо ракетное вооружение.

Собственно, очевидная провокация, хотя рассказать о блестящей операции ВС ВСУ мне было бы куда интереснее, но я сторонник здравого смысла, а не шапкозакидательства. И если российские власти пошли на неё – значит, они окончательно прижаты к стенке. @zloyodessit
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:07

  wtf написав:
  hume написав:нужно деньги зарабатывать и волонтерить

нет ну можно конечно выпустить еще военных облигаций и нарисовать ххх миллиардов местой валюты. вас не смущает что например приват проценты по всем вкладам урезал до 1%. раз можно нарисовать сколько нужно.
и второй вопрос. что можно фактически сделать имея "Волонтёр ссаный" в количестве миллион штук? как их использовать в военном плане? выдать по автомату и пешком направить их захватывать крым кубань воронеж? а хватит ли автоматов вообще? а как же современное вооружение и прикрытие авиацией чтобы из во время перемещения с землей не перемешали? выдать всем по иконке и научить читать молитвы? и тогда бомбы и ракеты пролетят мимо?

Волонтерить не имея ни друзей, ни знакомых за границей довольно проблематично, а работать можно и здесь, иначе кому слать деньги если ты выезжаешь всей семьёй. Это обычный и тупой сйоб из страны. У меня, например, очень много знакомых и соседей вывезли семьи и вернулись. У всех имущество, бизнес, волонтёрят, помогают кто чем может и тд и тп. Не берусь оценивать как развивалась бы ситуация если бы в Киеве повторялся черниговский или харьковский сценарий, но как только началась первая неделя войны очень многие мужики вернулись после перевоза семей.

Хотя вот Тищенко "разбирался" с гуманитаркой на границе всё время активной фазы боевых действий, а тут вдруг приехал, сделал селфи и говорит,что готов работать))
Востаннє редагувалось hume в П'ят 01 кві, 2022 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:09

  Starikan написав:Hotab
Два вопроса:
1) Откуда могли прилететь 2 вертолета, если весь регион севернее Харькова занят орками?
2) Если это действительно наши, почему они не были использованы против ракет и арты, обстреливающей Харьков?

Такой же вопрос, тем более уверен, что орки там везде развернули зрк. Пока считаю вбросом

Но факт видео есть, будем ждать официальные комментарии
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