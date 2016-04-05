Да какой вопрос... Если подумать, то сами россияне и ударили. Ведь, действительно, если бы свершилось такое чудо и вертолеты (2 и без прикрытия и поддержки) долетели бы, то точно надо было бы бить по боеприпасам, а их взрывы наделали бы еще больших разрушений и уничтожения всего вокруг. Но, всегда есть надежда на чудо
1-го квітня 2022-го року в Росії починається весняний військовий призов, що триватиме до 15-го липня. До лав російської армії повинні призвати 134500 юнаків – це на 150 росіян менше ніж минулого року. Перші з них доїдуть до військових частин наприкінці травня. Під призов підпадають чоловіки у віці з 18 до 27 років.
1-го квітня 2022-го року в Росії починається весняний військовий призов, що триватиме до 15-го липня. До лав російської армії повинні призвати 134500 юнаків – це на 150 росіян менше ніж минулого року. Перші з них доїдуть до військових частин наприкінці травня. Під призов підпадають чоловіки у віці з 18 до 27 років.
Starikan написав:Hotab Два вопроса: 1) Откуда могли прилететь 2 вертолета, если весь регион севернее Харькова занят орками? 2) Если это действительно наши, почему они не были использованы против ракет и арты, обстреливающей Харьков?
Такой же вопрос, тем более уверен, что орки там везде развернули зрк. Пока считаю вбросом
Но факт видео есть, будем ждать официальные комментарии
Вопрос к знающим - на вертолетах стоит нечто, определяющее "свой-чужой", чтоб ПВО не сбивало свои же аппараты? Если да, то реально ли его перепрограммировать, чтоб "чужой" стал "своим" и наоборот?