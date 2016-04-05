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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Такой же вопрос

Да какой вопрос... Если подумать, то сами россияне и ударили. Ведь, действительно, если бы свершилось такое чудо и вертолеты (2 и без прикрытия и поддержки) долетели бы, то точно надо было бы бить по боеприпасам, а их взрывы наделали бы еще больших разрушений и уничтожения всего вокруг.
Но, всегда есть надежда на чудо
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:23

Бронетехнику приносить с собой

Moscow calling: російський весняний призов 2022
https://informnapalm.org/ua/moscow-call ... yzov-2022/

1-го квітня 2022-го року в Росії починається весняний військовий призов, що триватиме до 15-го липня. До лав російської армії повинні призвати 134500 юнаків – це на 150 росіян менше ніж минулого року. Перші з них доїдуть до військових частин наприкінці травня. Під призов підпадають чоловіки у віці з 18 до 27 років.

Детальніше про призов в армії РФ та як російський строковик може відкосити від служби в новій публікації на сайті InformNapalm.
Moscow calling: російський весняний призов 2022
https://informnapalm.org/ua/moscow-call ... yzov-2022/

1-го квітня 2022-го року в Росії починається весняний військовий призов, що триватиме до 15-го липня. До лав російської армії повинні призвати 134500 юнаків – це на 150 росіян менше ніж минулого року. Перші з них доїдуть до військових частин наприкінці травня. Під призов підпадають чоловіки у віці з 18 до 27 років.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hume написав:
  Starikan написав:Hotab
Два вопроса:
1) Откуда могли прилететь 2 вертолета, если весь регион севернее Харькова занят орками?
2) Если это действительно наши, почему они не были использованы против ракет и арты, обстреливающей Харьков?

Такой же вопрос, тем более уверен, что орки там везде развернули зрк. Пока считаю вбросом

Но факт видео есть, будем ждать официальные комментарии
Вопрос к знающим - на вертолетах стоит нечто, определяющее "свой-чужой", чтоб ПВО не сбивало свои же аппараты? Если да, то реально ли его перепрограммировать, чтоб "чужой" стал "своим" и наоборот?
Damien
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