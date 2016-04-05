Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:05

Взрывы в Белгороде: нереально блестящая операция ВСУ или провокация Москвы



В Белгороде этим утром был нанесён удар по нефтебазе ударными вертолётами Ми-24. Этот удар детально запечатлели множественные камеры видеонаблюдения. В самом ударе тут же россияне обвинили Украину.



Собственно, все прекрасно знают, что я являюсь сторонником нанесения ударов по вражеской территории, но в данном случае должен заявить с предельной очевидностью – жаль, но это не мы!



Почему так – объясняю.



Во-первых, Украина не могла бы отправить свои ударные вертолёты в Россию по той причине, что им бы пришлось пролететь десятки километров в зоне действия эшелонированного ПВО. То есть, одно дело задействовать авиацию, вертолёты, а так же проводить ракетные удары на временно оккупированных территориях по объектам противника, например как по БДК в Бердянске, где ПВО противника имеет недостатки и уязвимости, а совсем другое отправлять такую лёгкую цель как вертолёт в зону повышенного насыщения вражеского ПВО.



Это не просто глупо, а безрассудно.



Во-вторых, если бы Украина и намеревалась осуществить такой удар, то наносила бы его не по нефтебазе, а объекту военной инфраструктуры – склады с боеприпасами, войсковые части, базы хранения техники и т.д.



Таким образом, что это было?



А было это, скорее всего имитация удара украинской стороны по Белгороду, для того, чтобы:



Во-первых, сорвать переговорный процесс, в котором Россия с первых дней находится в предельно невыгодной позиции. После этого удара Россия может не только начать угрожать ядерным оружием, которое никогда не применит, но и обратится з помощью к ОДКБ, что будет особо позорно, но ей в её фатальном положении такое унижение не важно. Хотя, я не уверен, что ОДКБ откликнется.



Во-вторых, это акт запугивания россиян, которым хотят показать, что российская пропаганда не врала – украинцы нациствующие националисты, только и помышляющие об уничтожении России! В общем, старая история с сахаром и взорванными домами обретает новые контуры.



Повторюсь, если бы Украина и наносила данный удар, то исключительно по объекту военной инфраструктуры и уж точно не стала бы рисковать своими ударными вертолётами, которые по версии МО РФ все уничтожены, а применяла бы высокоточную артиллерию либо ракетное вооружение.



Собственно, очевидная провокация, хотя рассказать о блестящей операции ВС ВСУ мне было бы куда интереснее, но я сторонник здравого смысла, а не шапкозакидательства. И если российские власти пошли на неё – значит, они окончательно прижаты к стенке. @zloyodessit