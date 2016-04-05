Откуда дровишки?
Интересно, подбитый под Гостомелем наши вытащили , или спалили там? Там вроде гидражку пробило , и его можно восстановить, если он не грубо плюхнулся.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
судя по видео, винт обычный, не соосный. То есть, Ми.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:53
Hotab
Два вопроса:
1) Откуда могли прилететь 2 вертолета, если весь регион севернее Харькова занят орками?
2) Если это действительно наши, почему они не были использованы против ракет и арты, обстреливающей Харьков?
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:05
Хотаб что вы думаете? (Текст взят из ТГ канала)
Взрывы в Белгороде: нереально блестящая операция ВСУ или провокация Москвы
В Белгороде этим утром был нанесён удар по нефтебазе ударными вертолётами Ми-24. Этот удар детально запечатлели множественные камеры видеонаблюдения. В самом ударе тут же россияне обвинили Украину.
Собственно, все прекрасно знают, что я являюсь сторонником нанесения ударов по вражеской территории, но в данном случае должен заявить с предельной очевидностью – жаль, но это не мы!
Почему так – объясняю.
Во-первых, Украина не могла бы отправить свои ударные вертолёты в Россию по той причине, что им бы пришлось пролететь десятки километров в зоне действия эшелонированного ПВО. То есть, одно дело задействовать авиацию, вертолёты, а так же проводить ракетные удары на временно оккупированных территориях по объектам противника, например как по БДК в Бердянске, где ПВО противника имеет недостатки и уязвимости, а совсем другое отправлять такую лёгкую цель как вертолёт в зону повышенного насыщения вражеского ПВО.
Это не просто глупо, а безрассудно.
Во-вторых, если бы Украина и намеревалась осуществить такой удар, то наносила бы его не по нефтебазе, а объекту военной инфраструктуры – склады с боеприпасами, войсковые части, базы хранения техники и т.д.
Таким образом, что это было?
А было это, скорее всего имитация удара украинской стороны по Белгороду, для того, чтобы:
Во-первых, сорвать переговорный процесс, в котором Россия с первых дней находится в предельно невыгодной позиции. После этого удара Россия может не только начать угрожать ядерным оружием, которое никогда не применит, но и обратится з помощью к ОДКБ, что будет особо позорно, но ей в её фатальном положении такое унижение не важно. Хотя, я не уверен, что ОДКБ откликнется.
Во-вторых, это акт запугивания россиян, которым хотят показать, что российская пропаганда не врала – украинцы нациствующие националисты, только и помышляющие об уничтожении России! В общем, старая история с сахаром и взорванными домами обретает новые контуры.
Повторюсь, если бы Украина и наносила данный удар, то исключительно по объекту военной инфраструктуры и уж точно не стала бы рисковать своими ударными вертолётами, которые по версии МО РФ все уничтожены, а применяла бы высокоточную артиллерию либо ракетное вооружение.
Собственно, очевидная провокация, хотя рассказать о блестящей операции ВС ВСУ мне было бы куда интереснее, но я сторонник здравого смысла, а не шапкозакидательства. И если российские власти пошли на неё – значит, они окончательно прижаты к стенке. @zloyodessit
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:07
Волонтерить не имея ни друзей, ни знакомых за границей довольно проблематично, а работать можно и здесь, иначе кому слать деньги если ты выезжаешь всей семьёй. Это обычный и тупой сйоб из страны. У меня, например, очень много знакомых и соседей вывезли семьи и вернулись. У всех имущество, бизнес, волонтёрят, помогают кто чем может и тд и тп. Не берусь оценивать как развивалась бы ситуация если бы в Киеве повторялся черниговский или харьковский сценарий, но как только началась первая неделя войны очень многие мужики вернулись после перевоза семей.
Хотя вот Тищенко "разбирался" с гуманитаркой на границе всё время активной фазы боевых действий, а тут вдруг приехал, сделал селфи и говорит,что готов работать))
Востаннє редагувалось hume в П'ят 01 кві, 2022 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:09
Такой же вопрос, тем более уверен, что орки там везде развернули зрк. Пока считаю вбросом
Но факт видео есть, будем ждать официальные комментарии
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Да какой вопрос... Если подумать, то сами россияне и ударили. Ведь, действительно, если бы свершилось такое чудо и вертолеты (2 и без прикрытия и поддержки) долетели бы, то точно надо было бы бить по боеприпасам, а их взрывы наделали бы еще больших разрушений и уничтожения всего вокруг.
Но, всегда есть надежда на чудо
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:23
Бронетехнику приносить с собой
Moscow calling: російський весняний призов 2022
1-го квітня 2022-го року в Росії починається весняний військовий призов, що триватиме до 15-го липня. До лав російської армії повинні призвати 134500 юнаків – це на 150 росіян менше ніж минулого року. Перші з них доїдуть до військових частин наприкінці травня. Під призов підпадають чоловіки у віці з 18 до 27 років.
Детальніше про призов в армії РФ та як російський строковик може відкосити від служби в новій публікації на сайті InformNapalm.
Moscow calling: російський весняний призов 2022
1-го квітня 2022-го року в Росії починається весняний військовий призов, що триватиме до 15-го липня. До лав російської армії повинні призвати 134500 юнаків – це на 150 росіян менше ніж минулого року. Перші з них доїдуть до військових частин наприкінці травня. Під призов підпадають чоловіки у віці з 18 до 27 років.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вопрос к знающим - на вертолетах стоит нечто, определяющее "свой-чужой", чтоб ПВО не сбивало свои же аппараты? Если да, то реально ли его перепрограммировать, чтоб "чужой" стал "своим" и наоборот?
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