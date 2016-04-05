RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."
Hennady
 
Повідомлень: 191
З нами з: 02.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:50

  Hennady написав:Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."

Отредактирует пост, ему не впервой.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 519
З нами з: 10.10.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hennady написав:Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."
Сейчас Бутусов исправит, как в прошлый раз. По сообщениям Белгородских СМИ.
lel
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не самый лучший объект для провокаций. где трупы гражданских, мальчиков без трусиков.
армия орков уже не раз "показала" себя. может для нас пол часа полетать там и убраться домой, для них норма? а пво все в Украине?
хз, мутно.
uaseller_info
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 26.01.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/1/7336190/

Очередные зрадники.
Как же вывести всю эту нечисть с Украины ?
С помощью генерала СБУ в Херсонской области насколько я понял здали Херсон.
Кто виноват и что делать ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2015 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:21

  Starikan написав:Hotab
Два вопроса:
1) Откуда могли прилететь 2 вертолета, если весь регион севернее Харькова занят орками?
2) Если это действительно наши, почему они не были использованы против ракет и арты, обстреливающей Харьков?

Один "вопрос"! - "Зачем"?
Ответ - для создания мобилизационной группы из Белгородской области.
И покрытия шлама в информационном пространстве в прифронтовой области.
Это по типу "взрывов домов в Волгограде".
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9467
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:26

  Хомякоид написав: Как же вывести всю эту нечисть с Украины ?

Кто виноват и что делать ?

В Законе подписанном Главнокомандующим есть такой пункт, о разрешении гражданским ликвидировать агрессоров - если оно оказывает сопротивление при аресте, то на Ваше усмотрение.
А фальшивых удостоверений ходит...
И ДРГ под видом бомжей(армейских), и иносранцев с видео ....,.... :evil:

А своры калядныков в СБУ - не "подвинулись" жодним чином.
Так, что не стоит пасовать.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9467
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:35

Это могли быть и наши вертолеты. На малой высоте, радары могут не видеть вертухи. Где то видел допрос укр. летчика вертушки, которая летала за ранеными в Мариуполь, не знаю про правдивость.
- ВСУ нашли мертвую зону ПВО под Мариуполем и решили организовать операцию по эвакуации раненых;

- операция была хорошо подготовленна, 4 Ми-8 один МИ-24 для прикрытия;

- МИ-8 сели в порту Мариуполя и за 10 минут совершили выгрузку груза и погрузку раненных;

- грузили всех без разбора: ВСУшников, Азов, Тероборону;

-загрузили вертушки по максимуму, по 15-16 человек;

- шли на минимальной допустимой высоте. В момент попадания стингера - 7 метров, что говорит о том, что лётчики - опытные.

- шли с дистанцией, поэтому визуального контакта с другими вертушками у выживших не было.

- ДНРовцы сбили вертушку со второго раза. Первая атака отбита тепловой ловушкой;

В целом информация о том, что вывозили командование Азова не подтверждается.
r-tiger
 
Повідомлень: 46
З нами з: 04.01.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 607608609610
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: r-tiger і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92702
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446787
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.