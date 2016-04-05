не самый лучший объект для провокаций. где трупы гражданских, мальчиков без трусиков. армия орков уже не раз "показала" себя. может для нас пол часа полетать там и убраться домой, для них норма? а пво все в Украине? хз, мутно.
Starikan написав:Hotab Два вопроса: 1) Откуда могли прилететь 2 вертолета, если весь регион севернее Харькова занят орками? 2) Если это действительно наши, почему они не были использованы против ракет и арты, обстреливающей Харьков?
Один "вопрос"! - "Зачем"? Ответ - для создания мобилизационной группы из Белгородской области. И покрытия шлама в информационном пространстве в прифронтовой области. Это по типу "взрывов домов в Волгограде".
Хомякоид написав: Как же вывести всю эту нечисть с Украины ?
Кто виноват и что делать ?
В Законе подписанном Главнокомандующим есть такой пункт, о разрешении гражданским ликвидировать агрессоров - если оно оказывает сопротивление при аресте, то на Ваше усмотрение. А фальшивых удостоверений ходит... И ДРГ под видом бомжей(армейских), и иносранцев с видео ....,....
А своры калядныков в СБУ - не "подвинулись" жодним чином. Так, что не стоит пасовать.