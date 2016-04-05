Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:50
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сейчас Бутусов исправит, как в прошлый раз. По сообщениям Белгородских СМИ.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не самый лучший объект для провокаций. где трупы гражданских, мальчиков без трусиков.
армия орков уже не раз "показала" себя. может для нас пол часа полетать там и убраться домой, для них норма? а пво все в Украине?
хз, мутно.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Очередные зрадники.
Как же вывести всю эту нечисть с Украины ?
С помощью генерала СБУ в Херсонской области насколько я понял здали Херсон.
Кто виноват и что делать ?
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:21
Один "вопрос"! - "Зачем"?
Ответ - для создания мобилизационной группы из Белгородской области.
И покрытия шлама в информационном пространстве в прифронтовой области.
Это по типу "взрывов домов в Волгограде".
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:26
В Законе подписанном Главнокомандующим есть такой пункт, о разрешении гражданским ликвидировать агрессоров - если оно оказывает сопротивление при аресте, то на Ваше усмотрение.
А фальшивых удостоверений ходит...
И ДРГ под видом бомжей(армейских), и иносранцев с видео ....,....
А своры калядныков в СБУ - не "подвинулись" жодним чином.
Так, что не стоит пасовать.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:35
Это могли быть и наши вертолеты. На малой высоте, радары могут не видеть вертухи. Где то видел допрос укр. летчика вертушки, которая летала за ранеными в Мариуполь, не знаю про правдивость.
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