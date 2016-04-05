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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 608609610611612>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:50

  Hennady написав:Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."

Отредактирует пост, ему не впервой.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hennady написав:Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."
Сейчас Бутусов исправит, как в прошлый раз. По сообщениям Белгородских СМИ.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не самый лучший объект для провокаций. где трупы гражданских, мальчиков без трусиков.
армия орков уже не раз "показала" себя. может для нас пол часа полетать там и убраться домой, для них норма? а пво все в Украине?
хз, мутно.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/1/7336190/

Очередные зрадники.
Как же вывести всю эту нечисть с Украины ?
С помощью генерала СБУ в Херсонской области насколько я понял здали Херсон.
Кто виноват и что делать ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:21

  Starikan написав:Hotab
Два вопроса:
1) Откуда могли прилететь 2 вертолета, если весь регион севернее Харькова занят орками?
2) Если это действительно наши, почему они не были использованы против ракет и арты, обстреливающей Харьков?

Один "вопрос"! - "Зачем"?
Ответ - для создания мобилизационной группы из Белгородской области.
И покрытия шлама в информационном пространстве в прифронтовой области.
Это по типу "взрывов домов в Волгограде".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:26

  Хомякоид написав: Как же вывести всю эту нечисть с Украины ?

Кто виноват и что делать ?

В Законе подписанном Главнокомандующим есть такой пункт, о разрешении гражданским ликвидировать агрессоров - если оно оказывает сопротивление при аресте, то на Ваше усмотрение.
А фальшивых удостоверений ходит...
И ДРГ под видом бомжей(армейских), и иносранцев с видео ....,.... :evil:

А своры калядныков в СБУ - не "подвинулись" жодним чином.
Так, что не стоит пасовать.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:35

Это могли быть и наши вертолеты. На малой высоте, радары могут не видеть вертухи. Где то видел допрос укр. летчика вертушки, которая летала за ранеными в Мариуполь, не знаю про правдивость.
- ВСУ нашли мертвую зону ПВО под Мариуполем и решили организовать операцию по эвакуации раненых;

- операция была хорошо подготовленна, 4 Ми-8 один МИ-24 для прикрытия;

- МИ-8 сели в порту Мариуполя и за 10 минут совершили выгрузку груза и погрузку раненных;

- грузили всех без разбора: ВСУшников, Азов, Тероборону;

-загрузили вертушки по максимуму, по 15-16 человек;

- шли на минимальной допустимой высоте. В момент попадания стингера - 7 метров, что говорит о том, что лётчики - опытные.

- шли с дистанцией, поэтому визуального контакта с другими вертушками у выживших не было.

- ДНРовцы сбили вертушку со второго раза. Первая атака отбита тепловой ловушкой;

В целом информация о том, что вывозили командование Азова не подтверждается.
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:07

r-tiger
Откуда у ордловцев Стингеры ? И разве они на тепловую ловушку реагируют? Уже не Афган, а 2022год. Может что то рашенской сборки, Игла-20 там?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Откуда у ордловцев Стингеры ?

Орки в своих сводках, по типу наших, пишут сколько чего уничтожено и захвачено ими. И там есть и Стингеры и Джавелины
Hennady
 
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