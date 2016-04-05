Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:48
Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."
Hennady
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:50
Hennady написав:
Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты...
Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."
Отредактирует пост, ему не впервой.
alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:50
Hennady написав:Уже и Бутусов написал, что это наши вертолеты... Теперь росСМИ напишут "по сообщению укр. журналиста, который знает ситуацию изнутри укр. вертолеты нанесли удар..."
Сейчас Бутусов исправит, как в прошлый раз. По сообщениям Белгородских СМИ.
lel
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:51
не самый лучший объект для провокаций. где трупы гражданских, мальчиков без трусиков.
армия орков уже не раз "показала" себя. может для нас пол часа полетать там и убраться домой, для них норма? а пво все в Украине? хз, мутно.
uaseller_info
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:55
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/1/7336190/
Очередные зрадники.
Как же вывести всю эту нечисть с Украины ?
С помощью генерала СБУ в Херсонской области насколько я понял здали Херсон.
Кто виноват и что делать ?
Хомякоид
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:21
Starikan написав: Hotab
Два вопроса:
1) Откуда могли прилететь 2 вертолета, если весь регион севернее Харькова занят орками?
2) Если это действительно наши, почему они не были использованы против ракет и арты, обстреливающей Харьков?
Один
"вопрос"! - "Зачем"
?
Ответ - для создания мобилизационной группы из Белгородской области.
И покрытия шлама в информационном пространстве в прифронтовой области.
Это по типу "взрывов домов в Волгограде".
Kudrjavuy
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:26
Хомякоид написав:
Как же вывести всю эту нечисть с Украины ?
Кто виноват и что делать ?
В Законе подписанном Главнокомандующим есть такой пункт, о разрешении гражданским ликвидировать агрессоров - если оно оказывает сопротивление при аресте, то на Ваше усмотрение.
А фальшивых удостоверений ходит...
И ДРГ под видом бомжей(армейских), и иносранцев с видео ....,....
А своры калядныков в СБУ - не "подвинулись" жодним чином.
Так, что не стоит пасовать.
Kudrjavuy
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:35
Это могли быть и наши вертолеты. На малой высоте, радары могут не видеть вертухи. Где то видел допрос укр. летчика вертушки, которая летала за ранеными в Мариуполь, не знаю про правдивость.
- ВСУ нашли мертвую зону ПВО под Мариуполем и решили организовать операцию по эвакуации раненых;
- операция была хорошо подготовленна, 4 Ми-8 один МИ-24 для прикрытия; - МИ-8 сели в порту Мариуполя и за 10 минут совершили выгрузку груза и погрузку раненных; - грузили всех без разбора: ВСУшников, Азов, Тероборону; -загрузили вертушки по максимуму, по 15-16 человек; - шли на минимальной допустимой высоте. В момент попадания стингера - 7 метров, что говорит о том, что лётчики - опытные. - шли с дистанцией, поэтому визуального контакта с другими вертушками у выживших не было. - ДНРовцы сбили вертушку со второго раза. Первая атака отбита тепловой ловушкой; В целом информация о том, что вывозили командование Азова не подтверждается.
r-tiger
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:07
r-tiger Откуда у ордловцев Стингеры ? И разве они на тепловую ловушку реагируют? Уже не Афган, а 2022год. Может что то рашенской сборки, Игла-20 там?
барабашов
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:15
барабашов написав:
Откуда у ордловцев Стингеры ?
Орки в своих сводках, по типу наших, пишут сколько чего уничтожено и захвачено ими. И там есть и Стингеры и Джавелины
Hennady
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