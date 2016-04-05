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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 609610611612>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:17

Спрашивали про Бучу

Повертатися у Бучу поки небезпечно
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:20

Ну Буча наша, я это в 7 утра ещё знал

viewtopic.php?p=5417524#p5417524

⚡️⚡️Буча освобождена. Но Бучанский горсовет призывает горожан не заходить на территорию кондитерской фабрики "Делиция". Россияне заминировали территорию, а печенье отравили.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 кві, 2022 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:26

  Hennady написав:Бутусов написал, что это наши вертолеты
Бутусов городской сумасшедший
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:32

  r-tiger написав:Это могли быть и наши вертолеты. На малой высоте, радары могут не видеть вертухи. Где то видел допрос укр. летчика вертушки, которая летала за ранеными в Мариуполь, не знаю про правдивость.
- ВСУ нашли мертвую зону ПВО под Мариуполем и решили организовать операцию по эвакуации раненых;
- операция была хорошо подготовленна, 4 Ми-8 один МИ-24 для прикрытия;
- МИ-8 сели в порту Мариуполя и за 10 минут совершили выгрузку груза и погрузку раненных;
- грузили всех без разбора: ВСУшников, Азов, Тероборону;
-загрузили вертушки по максимуму, по 15-16 человек;
- шли на минимальной допустимой высоте. В момент попадания стингера - 7 метров, что говорит о том, что лётчики - опытные.
- шли с дистанцией, поэтому визуального контакта с другими вертушками у выживших не было.
- ДНРовцы сбили вертушку со второго раза. Первая атака отбита тепловой ловушкой;
В целом информация о том, что вывозили командование Азова не подтверждается.

допустим наша операция, риск офигенный через пво, чтобы стали бомбить военный аэродром, склад боеприпасов, или топливо, которого у бензоколонки как говна?
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 01 кві, 2022 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:33

  edvardd написав:допустим наша операция, риск офигенный через пво, чтобы стали бомбить военный аэродром, склад боеприпасов, или топливо, которого у бензоколонки как говна?
да глупости полнейшие. Ели уже бомбить то что то более ценное. Но следующим пунктом провокации могут быть гражданские объекты.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 кві, 2022 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

аэродромов и боеприпасов там тоже как говна, а вот столб чёрного дыма увидят все, и паники наведут как следует.
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:40

  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/1/7336190/

Очередные зрадники.
Как же вывести всю эту нечисть с Украины ?
С помощью генерала СБУ в Херсонской области насколько я понял здали Херсон.
Кто виноват и что делать ?

Где-то видел инфо,что он просто понизил их в звании. Одного так точно
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:40

  Starikan написав:maxprofit
Мої вітання!
Ми всією родиною - син, невістка + усі батьки - з 8-12 березня у Дніпрі (їхали не одночасно).
Одержуємо свою порцію повітряних тривог та крилатих ракет; звісно, з жахом, що коїться у рідному Харкові, не порівняти.
Що стосується 70% - мені здається, що оцінка завищена, вважаю, що залишилося не більше 50%, причому поїхали здебільшого порівняно молоді та мобільні люди. 3 моїх шести однокласників, що жили до війни, поїхали лише двоє (я один з цих двох), та й то недалеко - ні у Європу, ні у ЗУ.

А где вы у нас поселились? Арендовали или было куплено давно ещё? Помощь не нужна?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:41

Наши саперы ювелирно точными движениями разминировали Житомирскую трассу
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:46

  vitaliian написав:Наши саперы ювелирно точными движениями разминировали Житомирскую трассу

я об этом вчера и писал..., но они не правы, надо взрыватели выкрутить, и лучше их убрать...
edvardd
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