r-tiger написав:Это могли быть и наши вертолеты. На малой высоте, радары могут не видеть вертухи. Где то видел допрос укр. летчика вертушки, которая летала за ранеными в Мариуполь, не знаю про правдивость.
- ВСУ нашли мертвую зону ПВО под Мариуполем и решили организовать операцию по эвакуации раненых; - операция была хорошо подготовленна, 4 Ми-8 один МИ-24 для прикрытия; - МИ-8 сели в порту Мариуполя и за 10 минут совершили выгрузку груза и погрузку раненных; - грузили всех без разбора: ВСУшников, Азов, Тероборону; -загрузили вертушки по максимуму, по 15-16 человек; - шли на минимальной допустимой высоте. В момент попадания стингера - 7 метров, что говорит о том, что лётчики - опытные. - шли с дистанцией, поэтому визуального контакта с другими вертушками у выживших не было. - ДНРовцы сбили вертушку со второго раза. Первая атака отбита тепловой ловушкой; В целом информация о том, что вывозили командование Азова не подтверждается.
допустим наша операция, риск офигенный через пво, чтобы стали бомбить военный аэродром, склад боеприпасов, или топливо, которого у бензоколонки как говна?
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 01 кві, 2022 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:maxprofit Мої вітання! Ми всією родиною - син, невістка + усі батьки - з 8-12 березня у Дніпрі (їхали не одночасно). Одержуємо свою порцію повітряних тривог та крилатих ракет; звісно, з жахом, що коїться у рідному Харкові, не порівняти. Що стосується 70% - мені здається, що оцінка завищена, вважаю, що залишилося не більше 50%, причому поїхали здебільшого порівняно молоді та мобільні люди. 3 моїх шести однокласників, що жили до війни, поїхали лише двоє (я один з цих двох), та й то недалеко - ні у Європу, ні у ЗУ.
А где вы у нас поселились? Арендовали или было куплено давно ещё? Помощь не нужна?