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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 610611612613>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:24

У муляжей взрыватели? Ха. Вы вес реальной мины представляете? Ножкой её легко на видео перемещают. И защиты от перемещения никакой. Ха...
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:37

Варианта что это сделали свои там нет.

Провокация прошла на ура. В том что это украинские вертушки никого убеждать не пришлось, теперь во всем что будет происходить в РФ виноваты ВСУ . К власти рвется тот, кто пообещает разобраться с ними "раз и навсегда". Гарантия что за него проголосуют - 100%

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Думаю ещё пара провокаций и объявят мобилизацию, сейчас много отказников, а тогда уже никто отказаться не сможет. Вы жарьте, мясо едет..
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:42

Если противотанковая, то можно ногой. Там срабатывание на нажим вроде 200 кг.

По вертушкам: хз, но теоретически может быть. Можно выявить,что нет ЗРК в том районе(никогда не раьотают РЛС ЗРК) , то теоретически можно пройти у увалить. Расчеты ПЗРК там вряд ли в городе сидят в готовности.

Что касается "пройти 50км по вражеской территории", то главное пересечь передний край, где действительно есть ПВО. А дальше может и не быть его.
Вообще выше верно сказали: вертолёт с очками НВ , используя складки рельефа (который надо тщательно предварительно изучить) может пройти незамеченным и не сбитым.
А вот надо ли оно?? Хз, по мне так надо. Это аргумент для переговоров: "мы будем кошмарить вас диверсиями на складах, ударами по военных объектах не только в Украине, но и на роиси. Ваш народ будет жить в страхе и напряжении".
Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".

Можно порассматривать конспирологию, что хотят снять верхнее руководство армии, и устроили сами провокацию для этого. Но кто в этом там заинтересован - хз.
Если путен, то он и без провокаций может снять и ничего не объяснять. Нипанятна.


Если провокация просто, чтоб окрысить народ роиси, то народ и так должен понимать, что если обстреливать всю страну, то может прилететь ответка. Ничего для него удивительного , кроме того факта, что их армия оказалась неспособна их защитить, быть не должно.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 кві, 2022 13:59, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прессекретар путіна дмітрій пєсков повідомив, що президенту рф доповіли про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — за словами пєскова, цю подію "безумовно не можна сприймати як умови, комфортні для продовження перемовин"
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:52

GALeon , если рассматривать это как провокацию для выхода из переговоров, то раися запросто может из них выходить и без причин.
Как они избегали переговоров перед нападением 24.02.2022 не придумывая никакого повода для отказа. Так и до этого было много раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:57

  барабашов написав:
  Starikan написав:maxprofit
Мої вітання!
Ми всією родиною - син, невістка + усі батьки - з 8-12 березня у Дніпрі (їхали не одночасно).
А где вы у нас поселились? Арендовали или было куплено давно ещё? Помощь не нужна?

Спасибо!
Арендовали три квартиры через airbnb, сыновья этим занимались.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:04

  vitaliian написав:Провокация прошла на ура. В том что это украинские вертушки никого убеждать не пришлось, теперь во всем что будет происходить в РФ виноваты ВСУ . К власти рвется тот, кто пообещает разобраться с ними "раз и навсегда". Гарантия что за него проголосуют - 100%

Х.ло уже давно, почти дословно повторяя Гитлера, заявлял о "необходимости окончательного решения украинского вопроса"
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А вот надо ли оно?? Хз, по мне так надо.

Чечня добилась данини асиметричними відповідями через теракти. Бо коли бомблять виключно українську територію, то путіністи та і звичайні обивателі дивляться на війну як на футбол.
Сьогодні https://vk.com/mskdtp
ДТП и ЧП Москва
сьогодні о 10:59
Два вертолёта вооружённых сил Украины, которые залетели на территорию России на низкой высоте, нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде (видео в комментариях). На автозаправках уже образовались очереди.

февраль: возьмем Киев за 3 дня!
март: Россия отводит войска от Киева
апрель: украинские вертолеты бомбят русские города
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Чечня добилась данини асиметричними відповідями через теракти. Бо коли бомблять виключно українську територію, то путіністи та і звичайні обивателі дивляться на війну як на футбол.

Самое так. Згоден.
Гопник нападає лише на слабшого і розуміє тільки симетричну силу.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:56

Минобороны Украины:
Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через халатність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію
r-tiger
 
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