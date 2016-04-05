Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:42

Если противотанковая, то можно ногой. Там срабатывание на нажим вроде 200 кг.



По вертушкам: хз, но теоретически может быть. Можно выявить,что нет ЗРК в том районе(никогда не раьотают РЛС ЗРК) , то теоретически можно пройти у увалить. Расчеты ПЗРК там вряд ли в городе сидят в готовности.



Что касается "пройти 50км по вражеской территории", то главное пересечь передний край, где действительно есть ПВО. А дальше может и не быть его.

Вообще выше верно сказали: вертолёт с очками НВ , используя складки рельефа (который надо тщательно предварительно изучить) может пройти незамеченным и не сбитым.

А вот надо ли оно?? Хз, по мне так надо. Это аргумент для переговоров: "мы будем кошмарить вас диверсиями на складах, ударами по военных объектах не только в Украине, но и на роиси. Ваш народ будет жить в страхе и напряжении".

Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".



Можно порассматривать конспирологию, что хотят снять верхнее руководство армии, и устроили сами провокацию для этого. Но кто в этом там заинтересован - хз.

Если путен, то он и без провокаций может снять и ничего не объяснять. Нипанятна.





Если провокация просто, чтоб окрысить народ роиси, то народ и так должен понимать, что если обстреливать всю страну, то может прилететь ответка. Ничего для него удивительного , кроме того факта, что их армия оказалась неспособна их защитить, быть не должно.