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Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:24
У муляжей взрыватели? Ха. Вы вес реальной мины представляете? Ножкой её легко на видео перемещают. И защиты от перемещения никакой. Ха...
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:37
Варианта что это сделали свои там нет.
Провокация прошла на ура. В том что это украинские вертушки никого убеждать не пришлось, теперь во всем что будет происходить в РФ виноваты ВСУ . К власти рвется тот, кто пообещает разобраться с ними "раз и навсегда". Гарантия что за него проголосуют - 100%
Думаю ещё пара провокаций и объявят мобилизацию, сейчас много отказников, а тогда уже никто отказаться не сможет. Вы жарьте, мясо едет..
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:42
Если противотанковая, то можно ногой. Там срабатывание на нажим вроде 200 кг.
По вертушкам: хз, но теоретически может быть. Можно выявить,что нет ЗРК в том районе(никогда не раьотают РЛС ЗРК) , то теоретически можно пройти у увалить. Расчеты ПЗРК там вряд ли в городе сидят в готовности.
Что касается "пройти 50км по вражеской территории", то главное пересечь передний край, где действительно есть ПВО. А дальше может и не быть его.
Вообще выше верно сказали: вертолёт с очками НВ , используя складки рельефа (который надо тщательно предварительно изучить) может пройти незамеченным и не сбитым.
А вот надо ли оно?? Хз, по мне так надо. Это аргумент для переговоров: "мы будем кошмарить вас диверсиями на складах, ударами по военных объектах не только в Украине, но и на роиси. Ваш народ будет жить в страхе и напряжении".
Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".
Можно порассматривать конспирологию, что хотят снять верхнее руководство армии, и устроили сами провокацию для этого. Но кто в этом там заинтересован - хз.
Если путен, то он и без провокаций может снять и ничего не объяснять. Нипанятна.
Если провокация просто, чтоб окрысить народ роиси, то народ и так должен понимать, что если обстреливать всю страну, то может прилететь ответка. Ничего для него удивительного , кроме того факта, что их армия оказалась неспособна их защитить, быть не должно.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 кві, 2022 13:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Прессекретар путіна дмітрій пєсков повідомив, що президенту рф доповіли про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — за словами пєскова, цю подію "безумовно не можна сприймати як умови, комфортні для продовження перемовин"
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:52
GALeon , если рассматривать это как провокацию для выхода из переговоров, то раися запросто может из них выходить и без причин.
Как они избегали переговоров перед нападением 24.02.2022 не придумывая никакого повода для отказа. Так и до этого было много раз.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:57
Спасибо!
Арендовали три квартиры через airbnb, сыновья этим занимались.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:04
Х.ло уже давно, почти дословно повторяя Гитлера, заявлял о "необходимости окончательного решения украинского вопроса"
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чечня добилась данини асиметричними відповідями через теракти. Бо коли бомблять виключно українську територію, то путіністи та і звичайні обивателі дивляться на війну як на футбол.
Сьогодні
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:56
Минобороны Украины:
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