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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:02
Hotab написав:
Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала
, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".
На 100% уверен, что роися бы не напала. Украина почти 3 года готовилась к миру и вот результат.
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