Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:12

Hotab написав: GALeon , если рассматривать это как провокацию для выхода из переговоров, то раися запросто может из них выходить и без причин.

Как они избегали переговоров перед нападением 24.02.2022 не придумывая никакого повода для отказа. Так и до этого было много раз. , если рассматривать это как провокацию для выхода из переговоров, то раися запросто может из них выходить и без причин.Как они избегали переговоров перед нападением 24.02.2022 не придумывая никакого повода для отказа. Так и до этого было много раз.

Всё же думаю у лохократа появились вопросы к власти, а оно точно надо это спецоперация с 20 тыс жмурами и ютубраскаянием пленных? Нет не то чтобы они против, но у некоторых были сомнения. Вот несколько терактов на территории рф развеят любые сомнения. Пока военные объекты потом пойдут гражданские самолеты, вокзалы, аэропорты.Аналогии с чечней не уместны, потому что война на территории рф это бунт и признак слабой власти, а на территории других государств типа сила - диктуем всему миру что им делать. У НАТО дрожат ноги и зубы.В околопутинских кругах брожение и кому то надо показать другой стороне лютую силу и мощь. Делается это руками силовиков которые уже молят путина закончить войну. Шойгу отстранен ещё в феврале. Практически под арестом. Других тоже арестуют если они не победят.До этого армии жилось сухо и комфортно, воровались деньги, разукомплектовывалась техника, шла деморализация личного состава, все безнаказанно, а тут пришлось воевать.Короче взрыв им был нужен чтобы война не заканчивалась, а нефтебазу выбрали потому что последние несколько целей в Украине были именно нефтебазы, типа месть по горячим следам. Примитивные решения - их фирменный почерк.