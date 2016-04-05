Hotab написав:Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".
На 100% уверен, что роися бы не напала. Украина почти 3 года готовилась к миру и вот результат.
Hotab написав:GALeon , если рассматривать это как провокацию для выхода из переговоров, то раися запросто может из них выходить и без причин. Как они избегали переговоров перед нападением 24.02.2022 не придумывая никакого повода для отказа. Так и до этого было много раз.
Всё же думаю у лохократа появились вопросы к власти, а оно точно надо это спецоперация с 20 тыс жмурами и ютубраскаянием пленных? Нет не то чтобы они против, но у некоторых были сомнения. Вот несколько терактов на территории рф развеят любые сомнения. Пока военные объекты потом пойдут гражданские самолеты, вокзалы, аэропорты.
Аналогии с чечней не уместны, потому что война на территории рф это бунт и признак слабой власти, а на территории других государств типа сила - диктуем всему миру что им делать. У НАТО дрожат ноги и зубы.
В околопутинских кругах брожение и кому то надо показать другой стороне лютую силу и мощь. Делается это руками силовиков которые уже молят путина закончить войну. Шойгу отстранен ещё в феврале. Практически под арестом. Других тоже арестуют если они не победят.
До этого армии жилось сухо и комфортно, воровались деньги, разукомплектовывалась техника, шла деморализация личного состава, все безнаказанно, а тут пришлось воевать.
Короче взрыв им был нужен чтобы война не заканчивалась, а нефтебазу выбрали потому что последние несколько целей в Украине были именно нефтебазы, типа месть по горячим следам. Примитивные решения - их фирменный почерк.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 кві, 2022 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Лохократ не знает про 20 тыс. и раскаяния пленных Для них, как я понимаю, всё хорошо, потом все озлобились на них, вокруг одни враги, а в Украине, вообще, нацики взяли вверх и готовятся терроризировать родину-матушку, поэтому объявили спецоперацию, она идёт успешно, потерь почти нет, многие города зачищены, бедному населению оказывается помощь. И тут, вдруг, бах - взрыв в Белгороде. Так что они не задумаются, а только озлобятся и укрепятся в мысли, что надо спецоперацию усиливать и ужесточать. А это (всецелая самоотверженная поддержка народа, готовность участвовать и т.д.) как раз рос. властям и нужно.
Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ, в частности, относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.
Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в украинском медиа-центре 1 апреля, отвечая на вопросы СМИ
Прямая речь: "Я хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать". Детали: На уточняющий вопрос журналистов Мотузяник сказал, что дал исчерпывающий ответ и ему нечего добавить.
Hennady написав:Лохократ не знает про 20 тыс. и раскаяния пленных
где искать пропавшего солдатика, знает каждый русский. Инфа мгновенно тиражируется соцсетями. Не успела загорется нефтебаза у меня уже были минимум 4 видео этого события, включая очереди на заправке. Всё из ТГ каналов, которые я монитору (в т.ч. русские). Что им мешает мониторить наши?
Hotab написав:Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".
хм....буквально несколько дней назад вы писали диаметрально противоположное: если б мы интенсивно вооружались, РФ напала бы раньше:
Hotab написав:С другой стороны, мне кажется, что если бы ракетная программа у нас шла живее и успешнее, то фюрер ещё раньше напал бы.
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 01 кві, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ, в частности, относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.
Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в украинском медиа-центре 1 апреля, отвечая на вопросы СМИ
Прямая речь: "Я хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать". Детали: На уточняющий вопрос журналистов Мотузяник сказал, что дал исчерпывающий ответ и ему нечего добавить.
Hotab написав:Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".
хм....буквально несколько дней назад вы писали диаметрально противоположное: если б мы интенсивно вооружались, РФ напала бы раньше:
Hotab написав:С другой стороны, мне кажется, что если бы ракетная программа у нас шла живее и успешнее, то фюрер ещё раньше напал бы.
Там нет противоречий. Надо было делать и не говорить. Когда уже есть, то показать, что есть и много, и тогда не напали бы. Когда рассказываем, что собираемся, то не дают сделать, и душат в зародыше.
Кстати, 1000% знаю, что это наши епнули нефтянку в Белгороде. Даже фамилии пилотов. Больше ничего не буду комментировать по этому вопросу.