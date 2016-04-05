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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 611612613614>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:02

  Hotab написав:Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".

На 100% уверен, что роися бы не напала. Украина почти 3 года готовилась к миру и вот результат.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:12

  Hotab написав:GALeon , если рассматривать это как провокацию для выхода из переговоров, то раися запросто может из них выходить и без причин.
Как они избегали переговоров перед нападением 24.02.2022 не придумывая никакого повода для отказа. Так и до этого было много раз.

Всё же думаю у лохократа появились вопросы к власти, а оно точно надо это спецоперация с 20 тыс жмурами и ютубраскаянием пленных? Нет не то чтобы они против, но у некоторых были сомнения. Вот несколько терактов на территории рф развеят любые сомнения. Пока военные объекты потом пойдут гражданские самолеты, вокзалы, аэропорты.

Аналогии с чечней не уместны, потому что война на территории рф это бунт и признак слабой власти, а на территории других государств типа сила - диктуем всему миру что им делать. У НАТО дрожат ноги и зубы.

В околопутинских кругах брожение и кому то надо показать другой стороне лютую силу и мощь. Делается это руками силовиков которые уже молят путина закончить войну. Шойгу отстранен ещё в феврале. Практически под арестом. Других тоже арестуют если они не победят.

До этого армии жилось сухо и комфортно, воровались деньги, разукомплектовывалась техника, шла деморализация личного состава, все безнаказанно, а тут пришлось воевать.

Короче взрыв им был нужен чтобы война не заканчивалась, а нефтебазу выбрали потому что последние несколько целей в Украине были именно нефтебазы, типа месть по горячим следам. Примитивные решения - их фирменный почерк.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 кві, 2022 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лохократ не знает про 20 тыс. и раскаяния пленных
Для них, как я понимаю, всё хорошо, потом все озлобились на них, вокруг одни враги, а в Украине, вообще, нацики взяли вверх и готовятся терроризировать родину-матушку, поэтому объявили спецоперацию, она идёт успешно, потерь почти нет, многие города зачищены, бедному населению оказывается помощь. И тут, вдруг, бах - взрыв в Белгороде.
Так что они не задумаются, а только озлобятся и укрепятся в мысли, что надо спецоперацию усиливать и ужесточать. А это (всецелая самоотверженная поддержка народа, готовность участвовать и т.д.) как раз рос. властям и нужно.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:36

Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ, в частности, относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в украинском медиа-центре 1 апреля, отвечая на вопросы СМИ

Прямая речь: "Я хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины.
И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события.
Мы не в первый раз видим такие обвинения.
Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать".
Детали: На уточняющий вопрос журналистов Мотузяник сказал, что дал исчерпывающий ответ и ему нечего добавить.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/1/7336352/

Любопытный ответ, по-моему, никто не ожидал.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:38

  Hennady написав:Лохократ не знает про 20 тыс. и раскаяния пленных
где искать пропавшего солдатика, знает каждый русский. Инфа мгновенно тиражируется соцсетями. Не успела загорется нефтебаза у меня уже были минимум 4 видео этого события, включая очереди на заправке. Всё из ТГ каналов, которые я монитору (в т.ч. русские). Что им мешает мониторить наши?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:59

  Hotab написав:Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".
хм....буквально несколько дней назад вы писали диаметрально противоположное: если б мы интенсивно вооружались, РФ напала бы раньше:
  Hotab написав:С другой стороны, мне кажется, что если бы ракетная программа у нас шла живее и успешнее, то фюрер ещё раньше напал бы.
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 01 кві, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:10

  Starikan написав:
Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ, в частности, относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в украинском медиа-центре 1 апреля, отвечая на вопросы СМИ

Прямая речь: "Я хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины.
И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события.
Мы не в первый раз видим такие обвинения.
Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать".
Детали: На уточняющий вопрос журналистов Мотузяник сказал, что дал исчерпывающий ответ и ему нечего добавить.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/1/7336352/

Любопытный ответ, по-моему, никто не ожидал.

Вам, на это сразу дали ответ.
В то же время, самый оригинальный ответ со всеми точками над "І":
https://gordonua.com/blogs/aleksey-gonc ... 02771.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Аналогии с чечней не уместны, потому что
вполне очевидно, что в их массовом сознании Украина - не субъект, а просто мятежная провинция. Поэтому, аналогии с Чечнёй вполне рабочие.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:29

  juristkostya написав:
  Hotab написав:Это о том же, что я говорил ",будь у нас Нептуны и Гром-2, и возможно роися бы не напала, боясь, что в любой момент прилетит в центр Ростова или Курска..Или даже вроде говорили, что из-под Сум и до Москвы можно жахнуть".
хм....буквально несколько дней назад вы писали диаметрально противоположное: если б мы интенсивно вооружались, РФ напала бы раньше:
  Hotab написав:С другой стороны, мне кажется, что если бы ракетная программа у нас шла живее и успешнее, то фюрер ещё раньше напал бы.

Там нет противоречий. Надо было делать и не говорить. Когда уже есть, то показать, что есть и много, и тогда не напали бы.
Когда рассказываем, что собираемся, то не дают сделать, и душат в зародыше.


Кстати, 1000% знаю, что это наши епнули нефтянку в Белгороде. Даже фамилии пилотов.
Больше ничего не буду комментировать по этому вопросу. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  edvardd написав:допустим наша операция, риск офигенный через пво, чтобы стали бомбить военный аэродром, склад боеприпасов, или топливо, которого у бензоколонки как говна?
да глупости полнейшие. Ели уже бомбить то что то более ценное. Но следующим пунктом провокации могут быть гражданские объекты.
Военные объекты могли охранять
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