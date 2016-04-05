Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:55
Hotab трофейный Ка-52?
edvardd
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:56
edvardd написав: Hotab
трофейный Ка-52?
Та не. Пара ми-24.
Hotab
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:58
vitaliian написав:
нефтехранилища в 30 км от страны с которой РФ воюет не охраняются?
С такими потерями техники и людей уже много чего не охраняется. Ресурсы не безграничны.
Hotab
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:02
Hotab написав:
Надо было делать и не говорить.
объективно возможно скрывать такой проект?
Hotab написав:
1000% знаю, что это наши епнули нефтянку в Белгороде. Даже фамилии пилотов.
Больше ничего не буду комментировать по этому вопросу
для такой хорошей новости детали необязательны
)))))
juristkostya
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:04
juristkostya написав:
объективно возможно скрывать такой проект?
Скрывать нужно. Можно ли скрыть с вражеской агентурой повсюду во власти - вопрос.
Тут тот случай, когда нужно было "до момента" говорить меньше , чем знаешь, иметь больше, чем показываешь.
А то у нас не успели создать экспериментальный образец , уже давай всюду трубить.
Hotab
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:14
Kudrjavuy
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:25
Schmit
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:30
vitaliian
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:34
Schmit
, такую ерунду чешет, даже не дослушал. На линии Изюм-Волноваха идут тяжёлые бои, и непонятно, чем это закончится, а тут такой ура-рассказ..
Где хорошо, там хорошо, но хорошо не везде.
Upd:
Я сумел до конца досмотреть.
Там о помощи тяжёлым вооружением со стороны Британии.
Так вот, реальная ситуация такая:
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ ... -6703.html
Hotab
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:55
Hotab написав: juristkostya написав:
объективно возможно скрывать такой проект?
Скрывать нужно. Можно ли скрыть с вражеской агентурой повсюду во власти - вопрос.
Тут тот случай, когда нужно было "до момента" говорить меньше , чем знаешь, иметь больше, чем показываешь.
А то у нас не успели создать экспериментальный образец , уже давай всюду трубить.
Не треба лишнього тут писати, прошу!
Frant
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