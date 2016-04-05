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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 613614615616>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:55

Hotab
трофейный Ка-52?
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:56

  edvardd написав:Hotab
трофейный Ка-52?

Та не. Пара ми-24.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:нефтехранилища в 30 км от страны с которой РФ воюет не охраняются?


С такими потерями техники и людей уже много чего не охраняется. Ресурсы не безграничны.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Надо было делать и не говорить.
объективно возможно скрывать такой проект?
  Hotab написав:1000% знаю, что это наши епнули нефтянку в Белгороде. Даже фамилии пилотов.
Больше ничего не буду комментировать по этому вопросу

для такой хорошей новости детали необязательны :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:объективно возможно скрывать такой проект?

Скрывать нужно. Можно ли скрыть с вражеской агентурой повсюду во власти - вопрос.
Тут тот случай, когда нужно было "до момента" говорить меньше , чем знаешь, иметь больше, чем показываешь.
А то у нас не успели создать экспериментальный образец , уже давай всюду трубить.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:14

Изюм пал официально. :evil: :cry:
https://ukranews.com/news/846003-rossij ... -severskij
..............................
https://tsn.ua/ru/tags/%D0%B8%D0%B7%D1%8E%D0%BC
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:25

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:30

Есть такая карта схема

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:34

Schmit , такую ерунду чешет, даже не дослушал. На линии Изюм-Волноваха идут тяжёлые бои, и непонятно, чем это закончится, а тут такой ура-рассказ..
Где хорошо, там хорошо, но хорошо не везде.

Upd:
Я сумел до конца досмотреть.
Там о помощи тяжёлым вооружением со стороны Британии.

Так вот, реальная ситуация такая:

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ ... -6703.html
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:55

  Hotab написав:
  juristkostya написав:объективно возможно скрывать такой проект?

Скрывать нужно. Можно ли скрыть с вражеской агентурой повсюду во власти - вопрос.
Тут тот случай, когда нужно было "до момента" говорить меньше , чем знаешь, иметь больше, чем показываешь.
А то у нас не успели создать экспериментальный образец , уже давай всюду трубить.

Не треба лишнього тут писати, прошу!
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