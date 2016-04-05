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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:10
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vitaliian
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:13
холява написав: Успіх написав: холява написав:
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !
Доброго здоров'я!
Слава Україні!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!
До НАШОЇ перемоги залишилось максимум 1,5-3міс!
))) Конечно все будет Успих !
Тяжелее всего общаться с людьми из Закарпаття ....
ПЛЯ ..... ну еле понимаю .
Вы не представляете что такое горно-копытная бригада ...Это ГЕРОИ !Без страха !
Но СУКО если увидят спиртное -каравул (умышленная ошибка )
Знаю)) - в нашій батареї є один такий горець👍
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Успіх
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:19
Hotab
Стоит только тосковать, о колоннах САУ "Богдана" https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122 ... 0%B0%C2%BB
Пускай даже под наш 152й калибр.
......................................
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:20
Frant написав:
Не треба лишнього тут писати, прошу!
Я лицо не официальное. Держ.тайны никакие не открываю, а свое мнение - это лишь мое мнение. А вот Арестович официально заявил:" нефиг курить возле резервуаров с бензином")))
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Hotab
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