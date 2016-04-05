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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:10

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:13

Все буде добре!©

  холява написав:
  Успіх написав:
  холява написав:ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !

Доброго здоров'я!
Слава Україні!

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!

До НАШОЇ перемоги залишилось максимум 1,5-3міс!



))) Конечно все будет Успих !
Тяжелее всего общаться с людьми из Закарпаття ....
ПЛЯ ..... ну еле понимаю .
Вы не представляете что такое горно-копытная бригада ...

Это ГЕРОИ !Без страха !
Но СУКО если увидят спиртное -каравул (умышленная ошибка )

Знаю)) - в нашій батареї є один такий горець👍 :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:19

Hotab
Стоит только тосковать, о колоннах САУ "Богдана" https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122 ... 0%B0%C2%BB
Пускай даже под наш 152й калибр.
......................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:Не треба лишнього тут писати, прошу!

Я лицо не официальное. Держ.тайны никакие не открываю, а свое мнение - это лишь мое мнение. А вот Арестович официально заявил:" нефиг курить возле резервуаров с бензином")))
Hotab
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  #<1 ... 613614615616
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