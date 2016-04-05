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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 612613614615616>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:25

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:30

Есть такая карта схема

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:34

Schmit , такую ерунду чешет, даже не дослушал. На линии Изюм-Волноваха идут тяжёлые бои, и непонятно, чем это закончится, а тут такой ура-рассказ..
Где хорошо, там хорошо, но хорошо не везде.

Upd:
Я сумел до конца досмотреть.
Там о помощи тяжёлым вооружением со стороны Британии.

Так вот, реальная ситуация такая:

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ ... -6703.html
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:55

  Hotab написав:
  juristkostya написав:объективно возможно скрывать такой проект?

Скрывать нужно. Можно ли скрыть с вражеской агентурой повсюду во власти - вопрос.
Тут тот случай, когда нужно было "до момента" говорить меньше , чем знаешь, иметь больше, чем показываешь.
А то у нас не успели создать экспериментальный образец , уже давай всюду трубить.

Не треба лишнього тут писати, прошу!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:10

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:13

Все буде добре!©

  холява написав:
  Успіх написав:
  холява написав:ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !

Доброго здоров'я!
Слава Україні!

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!

До НАШОЇ перемоги залишилось максимум 1,5-3міс!



))) Конечно все будет Успих !
Тяжелее всего общаться с людьми из Закарпаття ....
ПЛЯ ..... ну еле понимаю .
Вы не представляете что такое горно-копытная бригада ...

Это ГЕРОИ !Без страха !
Но СУКО если увидят спиртное -каравул (умышленная ошибка )

Знаю)) - в нашій батареї є один такий горець👍 :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:19

Hotab
Стоит только тосковать, о колоннах САУ "Богдана" https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122 ... 0%B0%C2%BB
Пускай даже под наш 152й калибр.
......................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:Не треба лишнього тут писати, прошу!

Я лицо не официальное. Держ.тайны никакие не открываю, а свое мнение - это лишь мое мнение. А вот Арестович официально заявил:" нефиг курить возле резервуаров с бензином")))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:38

  vitaliian написав:
  Успіх написав:вже в голові крутяться думки, що після перемоги, залишитись на 3-6міс, якщо так можна буде))
видите какой вы легко предсказуемый)

А от де/в чому це проявилось? ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:40

Первый пошел? https://www.dialog.ua/war/249127_1648827671
Почему то вспомнился 86й....
Идиоты, не понимают, что им пропишут "таким родился" и выкинут на помойку...
За то эти объекты заразят всё - и гнетут меня смутные сомнения, что их вывезут назад в РФ. Именно по этой причине белорусские врачи бояться даже приближаться к ним - это уже не люди - ""объекты" - живые мертвецы".
По тихому умертвят и прикопают в белоруси - ведь их, даже кремировать НЕЛЬЗЯ.
Ау!!!
Уроды захватившие Энергодар - думайте, что ВСЕХ ожидает.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 01 кві, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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