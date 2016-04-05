Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:25
Schmit
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:30
vitaliian
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:34
Schmit
, такую ерунду чешет, даже не дослушал. На линии Изюм-Волноваха идут тяжёлые бои, и непонятно, чем это закончится, а тут такой ура-рассказ..
Где хорошо, там хорошо, но хорошо не везде.
Upd:
Я сумел до конца досмотреть.
Там о помощи тяжёлым вооружением со стороны Британии.
Так вот, реальная ситуация такая:
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ ... -6703.html
Hotab
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:55
Hotab написав: juristkostya написав:
объективно возможно скрывать такой проект?
Скрывать нужно. Можно ли скрыть с вражеской агентурой повсюду во власти - вопрос.
Тут тот случай, когда нужно было "до момента" говорить меньше , чем знаешь, иметь больше, чем показываешь.
А то у нас не успели создать экспериментальный образец , уже давай всюду трубить.
Не треба лишнього тут писати, прошу!
Frant
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:10
vitaliian
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:13
холява написав: Успіх написав: холява написав:
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !
Доброго здоров'я!
Слава Україні!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!
До НАШОЇ перемоги залишилось максимум 1,5-3міс!
))) Конечно все будет Успих !
Тяжелее всего общаться с людьми из Закарпаття ....
ПЛЯ ..... ну еле понимаю .
Вы не представляете что такое горно-копытная бригада ...
Это ГЕРОИ !Без страха !
Но СУКО если увидят спиртное -каравул (умышленная ошибка )
Знаю)) - в нашій батареї є один такий горець👍
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:19
Hotab
Стоит только тосковать, о колоннах САУ "Богдана"
https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122 ... 0%B0%C2%BB
Пускай даже под наш 152й калибр.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:20
Frant написав:
Не треба лишнього тут писати, прошу!
Я лицо не официальное. Держ.тайны никакие не открываю, а свое мнение - это лишь мое мнение. А вот Арестович официально заявил:" нефиг курить возле резервуаров с бензином")))
Hotab
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:38
vitaliian написав: Успіх написав:
вже в голові крутяться думки, що після перемоги, залишитись на 3-6міс, якщо так можна буде))
видите какой вы легко предсказуемый)
А от де/в чому це проявилось?
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:40
Первый пошел? https://www.dialog.ua/war/249127_1648827671
Почему то вспомнился 86й....
Идиоты, не понимают, что им пропишут "таким родился" и выкинут на помойку...
За то эти объекты заразят всё - и гнетут меня смутные сомнения, что их вывезут назад в РФ. Именно по этой причине белорусские врачи бояться даже приближаться к ним - это уже не люди - ""объекты" - живые мертвецы".
По тихому умертвят и прикопают в белоруси - ведь их, даже кремировать НЕЛЬЗЯ.
Ау!!!
Уроды захватившие Энергодар - думайте, что ВСЕХ ожидает.
Востаннє редагувалось
Kudrjavuy
в П'ят 01 кві, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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