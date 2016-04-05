уважение Зеленского к собственной армии впечатляет. Потом направить бы её против коррупции.
Было заявлено, что с первого марта минималка у военных в тылу 30000грн. На передке 100000грн. Долярчик, если не ошибаюсь, когда-то озвучивал размер прибыли от бизнеса в районе 1000у.е.
1. Чув/читав, що 30К премія під час воєнного стану + 13К зарплатня в тилу(але, який це тил - якщо до нас з кордону, - гаубиця тільки трохи не дістає.... а якщо іншим чимось шмальнуть?) Ну і ще + мали б бути якісь нарахування за певні місця дислокації...
2. 1к/міс - це було озвучено дохід від бізнесу + відсотки від депо - тобто, загальний дохід. А от від початку епідемії (вже 2р?) - то і відсотки від депо мізерні і дохід від бізнесу коливається 15-17Кгрн.... не пам'ятаю, чи хоч 1-2міс набігало 20Кгрн
Підсумок)) Тому, після нашої перемоги - цікаво, яку з/п будуть нараховувати військовим солдатам?
Цікаво це з відкатами та хабарями українським чиновникам пораховано? Для відбудови інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань.
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає Маріупольська міська рада. Для підрахунку міська рада створила спеціальну депутатську комісію.
kotyk222 написав:Кстати, 1000% знаю, что это наши епнули нефтянку в Белгороде.
Мета - зірвати/пригальмувати переговори? Чи то я чорну кішку шукаю?
чим саме?
Ukrainian написав:Цікаво це з відкатами та хабарями українським чиновникам пораховано? Для відбудови інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань.
говорилося, що вже будуть новітні проекти - з вгризанням в землю, бомбосховищами в посиленими паркінгами. + модель швейцарії - у кожного за дверима лежатиме "сокира"