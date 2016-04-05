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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 613614615616>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:45

  Успіх написав:А от де/в чому це проявилось

1. Вы патриот? (Можете не отвечать)
2. Деньги любите? (Можете не отвечать)

Значит вам место в ВСУ. Учить новобранцев любить Украину.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:55

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  whois2010 написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:лютий місяць - за 2дні)) 978грн.
уважение Зеленского к собственной армии впечатляет. Потом направить бы её против коррупции.

Было заявлено, что с первого марта минималка у военных в тылу 30000грн. На передке 100000грн. Долярчик, если не ошибаюсь, когда-то озвучивал размер прибыли от бизнеса в районе 1000у.е.

1. Чув/читав, що 30К премія під час воєнного стану + 13К зарплатня в тилу(але, який це тил - якщо до нас з кордону, - гаубиця тільки трохи не дістає.... а якщо іншим чимось шмальнуть?) :shock:
Ну і ще + мали б бути якісь нарахування за певні місця дислокації...

2.
1к/міс - це було озвучено дохід від бізнесу + відсотки від депо ;) - тобто, загальний дохід.
А от від початку епідемії (вже 2р?) - то і відсотки від депо мізерні і дохід від бізнесу коливається 15-17Кгрн.... не пам'ятаю, чи хоч 1-2міс набігало 20Кгрн :roll:

Підсумок))
Тому, після нашої перемоги - цікаво, яку з/п будуть нараховувати військовим солдатам?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:58

  Hotab написав:
  Frant написав:Не треба лишнього тут писати, прошу!

Я лицо не официальное. Держ.тайны никакие не открываю, а свое мнение - это лишь мое мнение. А вот Арестович официально заявил:" нефиг курить возле резервуаров с бензином")))

Бутусов утром отписался...по теме

прикольно почитать:
https://korrespondent.net/world/russia/ ... nesly-udar
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 01 кві, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:06

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А от де/в чому це проявилось

1. Вы патриот? (Можете не отвечать)
2. Деньги любите? (Можете не отвечать)

Значит вам место в ВСУ. Учить новобранцев любить Украину.


Але!
Але є ще третій пункт, який насправді є пунктом номер 1 - я люблю свою сім'ю/дітей, родичів!!!

Тому, я ще раз "непомітно" запитаю тут "знавців/військових" - скільки часу/днів дозволено бачитись з сім'єю протягом року?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:15

Кстати, 1000% знаю, что это наши епнули нефтянку в Белгороде.

Мета - зірвати/пригальмувати переговори? Чи то я чорну кішку шукаю?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:24

  kotyk222 написав:Кстати, 1000% знаю, что это наши епнули нефтянку в Белгороде.

Мета - зірвати/пригальмувати переговори? Чи то я чорну кішку шукаю?

в принципе нам пока эти преговоры до сраки, чем дальше оттянем, тем больше сговорчивые будут...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:28

  kotyk222 написав:Кстати, 1000% знаю, что это наши епнули нефтянку в Белгороде.

Мета - зірвати/пригальмувати переговори? Чи то я чорну кішку шукаю?

Є і інші версії
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:32

Цікаво це з відкатами та хабарями українським чиновникам пораховано?
Для відбудови інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає Маріупольська міська рада. Для підрахунку міська рада створила спеціальну депутатську комісію.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:Кстати, 1000% знаю, что это наши епнули нефтянку в Белгороде.

Мета - зірвати/пригальмувати переговори? Чи то я чорну кішку шукаю?

чим саме?

  Ukrainian написав:Цікаво це з відкатами та хабарями українським чиновникам пораховано?
Для відбудови інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань.

говорилося, що вже будуть новітні проекти - з вгризанням в землю, бомбосховищами в посиленими паркінгами. + модель швейцарії - у кожного за дверима лежатиме "сокира"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:52

Hotab
Да, забыл, только для Вас напомнить:
1. Волноваха - пала.(её, что называется стёрли)
2. Официально, сегодня, пал Изюм.
"Странным образом" - рассасываются казалось бы чисто нормативные посты :|
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