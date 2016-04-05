Пан, засунь ці версії в дупу. Я особисто розмовляв з тими, хто це зробив.
Пізніше розкажу деталі. Після перемоги.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 кві, 2022 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:02
На період воєнного стану військовослужбовцям та співробітникам інших безпекових відомств виплачуватимуть додатково 30 тисяч щомісячно відповідно до постанови КМУ «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 №168
Тим із них, хто безпосередньо бере участь у бойових діях або в заходах з «національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії» безпосередньо в районах таких заходів, розмір виплат збільшується до 100 тисяч в розрахунку на місяць пропорційно до часу участі в таких заходах.
Джерело:
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Навіть якщо це не фантастика. Відкати та хабарі українським чиновникам нікуди не зникнуть. Україна до війни була однією з найбільш корумпованих країн світу. І думати що найближчим часом це кардинально зміниться, наївно.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:06
Мне это все известно. Не надо мне сообщать. Тем более, что читать я вас начал только сегодня, и то только потому, что вдруг у вас альтернативное мнение по моей 100% ной инфе.
Я пока пессимист, исходя из озвученной вами информации.
Вернее осторожен в радостных формулировках.
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