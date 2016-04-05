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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Є і інші версії

Пан, засунь ці версії в дупу. Я особисто розмовляв з тими, хто це зробив. :)

Пізніше розкажу деталі. Після перемоги.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 кві, 2022 20:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:02

  Успіх написав:1. Чув/читав, що 30К премія під час воєнного стану + 13К зарплатня в тилу(але, який це тил - якщо до нас з кордону, - гаубиця тільки трохи не дістає.... а якщо іншим чимось шмальнуть?)

На період воєнного стану військовослужбовцям та співробітникам інших безпекових відомств виплачуватимуть додатково 30 тисяч щомісячно відповідно до постанови КМУ «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 №168
Тим із них, хто безпосередньо бере участь у бойових діях або в заходах з «національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії» безпосередньо в районах таких заходів, розмір виплат збільшується до 100 тисяч в розрахунку на місяць пропорційно до часу участі в таких заходах.
Джерело: https://www.budgetnyk.com.ua/article/12 ... as-vonnogo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:говорилося, що вже будуть новітні проекти - з вгризанням в землю, бомбосховищами в посиленими паркінгами.

Навіть якщо це не фантастика. Відкати та хабарі українським чиновникам нікуди не зникнуть. Україна до війни була однією з найбільш корумпованих країн світу. І думати що найближчим часом це кардинально зміниться, наївно.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:06

  Kudrjavuy написав:Hotab
Да, забыл, только для Вас напомнить:
1. Волноваха - пала.(её, что называется стёрли)
2. Официально, сегодня, пал Изюм.
"Странным образом" - рассасываются казалось бы чисто нормативные посты :|

Мне это все известно. Не надо мне сообщать. Тем более, что читать я вас начал только сегодня, и то только потому, что вдруг у вас альтернативное мнение по моей 100% ной инфе.
Я пока пессимист, исходя из озвученной вами информации.
Вернее осторожен в радостных формулировках.
Hotab
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