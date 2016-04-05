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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 614615616617>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Є і інші версії

Пан, засунь ці версії в дупу. Я особисто розмовляв з тими, хто це зробив. :)

Пізніше розкажу деталі. Після перемоги.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:02

  Успіх написав:1. Чув/читав, що 30К премія під час воєнного стану + 13К зарплатня в тилу(але, який це тил - якщо до нас з кордону, - гаубиця тільки трохи не дістає.... а якщо іншим чимось шмальнуть?)

На період воєнного стану військовослужбовцям та співробітникам інших безпекових відомств виплачуватимуть додатково 30 тисяч щомісячно відповідно до постанови КМУ «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 №168
Тим із них, хто безпосередньо бере участь у бойових діях або в заходах з «національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії» безпосередньо в районах таких заходів, розмір виплат збільшується до 100 тисяч в розрахунку на місяць пропорційно до часу участі в таких заходах.
Джерело: https://www.budgetnyk.com.ua/article/12 ... as-vonnogo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:говорилося, що вже будуть новітні проекти - з вгризанням в землю, бомбосховищами в посиленими паркінгами.

Навіть якщо це не фантастика. Відкати та хабарі українським чиновникам нікуди не зникнуть. Україна до війни була однією з найбільш корумпованих країн світу. І думати що найближчим часом це кардинально зміниться, наївно.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:06

  Kudrjavuy написав:Hotab
Да, забыл, только для Вас напомнить:
1. Волноваха - пала.(её, что называется стёрли)
2. Официально, сегодня, пал Изюм.
"Странным образом" - рассасываются казалось бы чисто нормативные посты :|

Мне это все известно. Не надо мне сообщать. Тем более, что читать я вас начал только сегодня, и то только потому, что вдруг у вас альтернативное мнение по моей 100% ной инфе.
Я пока пессимист, исходя из озвученной вами информации.
Вернее осторожен в радостных формулировках.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:14

  Hotab написав:
  Ukrainian написав:Є і інші версії

Пан, засунь ці версії в дупу. Я особисто розмовляв з тими, хто це зробив. :)

Пізніше розкажу деталі. Після перемоги.

Якщо так то є добре.
На відео видно що перший гвинтокрил не попав але другий мабуть досвідченіший екіпаж свою роботу зробив. Писали що знищили 8 ємностей і ще 8 був ризик потрапляння вогню.
Назад теж ішли досить низко перший на висоті 20-25 метрів і другий (досвідчений мабуть) на висоті метрів десять.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:15

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Hotab
Да, забыл, только для Вас напомнить:
1. Волноваха - пала.(её, что называется стёрли)
2. Официально, сегодня, пал Изюм.
"Странным образом" - рассасываются казалось бы чисто нормативные посты :|

Мне это все известно. Не надо мне сообщать. Тем более, что читать я вас начал только сегодня, и то только потому, что вдруг у вас альтернативное мнение по моей 100% ной инфе.
Я пока пессимист, исходя из озвученной вами информации.
Вернее осторожен в радостных формулировках.

Раша хоче зробити котел на сході.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:і другий (досвідчений мабуть) на висоті метрів десять.

Він менш досвідчений, якщо по рокам. Сильніше переляканий може був. ))
А може і справді впевненіше себе почував. Думаю через тиждень два буде відомо про нагороди.

  Ukrainian написав:Раша хоче зробити котел на сході

Ще один адмірал ясенкуй. Наміри орків всім відомі. Ви там з Канади тепловізор перешліть нашій спецурі. Або хоч гроші на нього. Навіть пілоти зі своєї з/п купили кілька, щоб вони добряче партизанили.
А ви там на відстані вболіваєте? Як характерник, страждає на Донбасі, але горщики то для себе і за воєнний збір "кролю по морді".
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Питають чи з відкатами сума на відновлення. а Hotab "Ви там з Канади тепловізор перешліть нашій спецурі. Або хоч гроші на нього. Навіть пілоти зі своєї з/п купили кілька, щоб вони добряче партизанили."
Люди переказують на картки волонтерів від десятків грн. до декількох тисяч...
А в той же час:
Колишній міністр освіти України Сергій Квіт у січні цього року отримав понад 14,7 млн. гривень заробітної плати на посаді голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Голова Держагентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів за грудень минулого року сумарно отримала 535 085,09 гривень (294 тис. гривень надбавки "за інтенсивність праці", 8 820 грн премії та 200 301,09 гривень "інших виплат").
і таких державних діячів сотні тисяч
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:Колишній міністр освіти України Сергій Квіт у січні цього року

Що це міняє зараз?? Не треба воювати і допомагати реально воююючій армії, бо при владі корупціонери?? Ви провокатор.
2 кудрявий: на цьому ваш ліміт вичерпано. Більше не читаю, як і кілька місяців до цього.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Що це міняє зараз?? Не треба воювати і допомагати реально воююючій армії, бо при владі корупціонери??

Ні в якому разі! Ви що?! Зараз взагалі не до цього, але від цього не менш гірко.
Просто запитали за відновлення і згадав цю статтю, Велике будівництво, людей, які вяжуть у спортзалах маскувальні сітки (700 людей у одному залі!), як переробляють за пару днів кілька тон риби на рибні консерви (тисячі закатаних півлітрових банок) в шкільній їдальні домогосподарки з ближніх будинків, як збирають всім багатоквартирним будинком на амуніцію хлопцю, який йде до війська, збирають на тепловізори, дрони, віддають авто, СТО безкоштовно їх ремонтують, латають.
А Суркіси - бізнесмени, заробили. А тут чиновники - гроші з бюджету.
Ех.
Hennady
 
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