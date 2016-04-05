Пан, засунь ці версії в дупу. Я особисто розмовляв з тими, хто це зробив.
Пізніше розкажу деталі. Після перемоги.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:02
На період воєнного стану військовослужбовцям та співробітникам інших безпекових відомств виплачуватимуть додатково 30 тисяч щомісячно відповідно до постанови КМУ «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 №168
Тим із них, хто безпосередньо бере участь у бойових діях або в заходах з «національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії» безпосередньо в районах таких заходів, розмір виплат збільшується до 100 тисяч в розрахунку на місяць пропорційно до часу участі в таких заходах.
Джерело:
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Навіть якщо це не фантастика. Відкати та хабарі українським чиновникам нікуди не зникнуть. Україна до війни була однією з найбільш корумпованих країн світу. І думати що найближчим часом це кардинально зміниться, наївно.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:06
Мне это все известно. Не надо мне сообщать. Тем более, что читать я вас начал только сегодня, и то только потому, что вдруг у вас альтернативное мнение по моей 100% ной инфе.
Я пока пессимист, исходя из озвученной вами информации.
Вернее осторожен в радостных формулировках.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:14
Якщо так то є добре.
На відео видно що перший гвинтокрил не попав але другий мабуть досвідченіший екіпаж свою роботу зробив. Писали що знищили 8 ємностей і ще 8 був ризик потрапляння вогню.
Назад теж ішли досить низко перший на висоті 20-25 метрів і другий (досвідчений мабуть) на висоті метрів десять.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:15
Раша хоче зробити котел на сході.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Він менш досвідчений, якщо по рокам. Сильніше переляканий може був. ))
А може і справді впевненіше себе почував. Думаю через тиждень два буде відомо про нагороди.
Ще один адмірал ясенкуй. Наміри орків всім відомі. Ви там з Канади тепловізор перешліть нашій спецурі. Або хоч гроші на нього. Навіть пілоти зі своєї з/п купили кілька, щоб вони добряче партизанили.
А ви там на відстані вболіваєте? Як характерник, страждає на Донбасі, але горщики то для себе і за воєнний збір "кролю по морді".
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Питають чи з відкатами сума на відновлення. а Hotab "Ви там з Канади тепловізор перешліть нашій спецурі. Або хоч гроші на нього. Навіть пілоти зі своєї з/п купили кілька, щоб вони добряче партизанили."
Люди переказують на картки волонтерів від десятків грн. до декількох тисяч...
А в той же час:
Колишній міністр освіти України Сергій Квіт у січні цього року отримав понад 14,7 млн. гривень заробітної плати на посаді голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Голова Держагентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів за грудень минулого року сумарно отримала 535 085,09 гривень (294 тис. гривень надбавки "за інтенсивність праці", 8 820 грн премії та 200 301,09 гривень "інших виплат").
і таких державних діячів сотні тисяч
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ні в якому разі! Ви що?! Зараз взагалі не до цього, але від цього не менш гірко.
Просто запитали за відновлення і згадав цю статтю, Велике будівництво, людей, які вяжуть у спортзалах маскувальні сітки (700 людей у одному залі!), як переробляють за пару днів кілька тон риби на рибні консерви (тисячі закатаних півлітрових банок) в шкільній їдальні домогосподарки з ближніх будинків, як збирають всім багатоквартирним будинком на амуніцію хлопцю, який йде до війська, збирають на тепловізори, дрони, віддають авто, СТО безкоштовно їх ремонтують, латають.
А Суркіси - бізнесмени, заробили. А тут чиновники - гроші з бюджету.
Ех.
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