Альтернативная. Как вы искали)
|
|
|
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:59
Альтернативная. Как вы искали)
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так у нас ще є бюджетники,яким платять по 100 000 на місяць....Їх приблизно 300 000 осіб , називаються ЗСУ....
Ви здурі і їх будете звинувачувати бо по вашому вони наживаються....?
ПС
такий простий приклад
Наш кабмін на ходу змінив закон України по якому я заплачу в бюджет додаткових( не запланованих) 18000 грн за березень...порадився з працівниками - відповідь елементарна і очікувана
будемо вважати що скинулись на армію.....
і все, ніхто не скавулить і не рахує гроші в чужих кишенях...
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Офіс генпрокурора стягнув на користь Міноборони України 4,8 млн доларів США, що належали ексміністру енергетики та вугільної промисловості часів президенства Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:07
Я уверен, что "после того как" рашисты уже и сами знают, кто это был.
Невозможно пересечь границу (иди линию разграничения) незаметно. Но на тот момент орки думали, что "это свои"). Ведь они по несколько раз на день это делали.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви прирівняли чинуш на потоках, від яких ніякої користі, з солдатом, який ризикує своїм життям?!
І у військового 100 тис., а туристкині 500! Не будемо рахувати.
Ми, на нашому підприємстві цілий березень працюємо без оплати, навіть без оформлення простою, так як вся наша роботу не по нашому профілю, а для військових. І Ви мені таке кажете...
Все, давайте закриємо цю тему.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:16
Я не спорю, у меня тут ноль информации, только личные догадки). В целом я считаю что армия РФ разворована, деградирована и оторвана от реальности. Это не гарантия победы, я читаю западных экспертов, никто их армию не хватит, ни по одному пункту.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:23
Вы, знаете, это может оказаться "подвохом" - по типу конфискованных 1,5 миллиарда $ у чивакуни.(когда оборонные заводы стоимостью в миллиарды $ вырезали по цене 1,5 миллиона гривень - спасители "возвратители" гниды малограмотные, но любящие деньги - таких примеров - десятки )
Это может быть не "нал" или банковские активы, а часть успешно нацарёванного в виде предприятий.(успешно приватизированных и ещё не обналиченных)
- А теперь эти заводы тупо вырежут на металолом ...
- И такое же животное будет с усерачной гордиться - ОТОБРАЛИ!
А само сцуко, малограмотное животное вырезало казённый заводик, что клепал к примеру сердечники к кумулятивным зарядам.(или и того, похлеще)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 01 кві, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:23
Слухай ти ..правдолюб..
Ти всіх хто краще від тебе заробляє вважаєш чинушами на потоках....
Ти суддя, тобі хтось делегував повноваження визначати хто хтось і що ти?
Тому
Поки війна - ти з своїми сраними повідомленнями тягнеш на статтю
розпалювання ворожнечі..
і це на передку - смерть..
в тилу на блокпосту- проломлений череп
В СБУ - кілька років тюрми за наклепи...
Що вибираєш?
а прикриватись кимось - не гоже.
Вважаєш що хтось не правий або злодій - пиши в компетентні органи..або в місцеву тероборону..там поможуть швидко...якщо ти реально правий.
або череп проломають - якщо ти панікер і диверсант.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти по собі не суди..
Хряпнув бояришника і вже щасливий...
Україна не росія
це у тебе 16 млн відносно багатих і 124 млн в 2-4 рази бідніших ніж середньостатистичний в Україні.
і при цьому щоб бідність замаскувати (бо бояришник не допомагає) твоїм пуйлом і створюється враження скреп і богообраного народу третього риму
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:38
кетайцы пиарасы...
Китайські хакери вели кібератаки на Україну перед вторгненням росії, - The Times Джерело:
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, liliya_logical і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|