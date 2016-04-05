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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:00

  budivelnik написав:
  Hennady написав:Ви прирівняли

Слухай ти

Все ясно з Вами
На цьому і закінчимо, як я і запропонував, бо видно, що то Ви суддя.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:14

  Hennady написав:то Ви суддя.
Є примітивні правила інформаційної гігієни.
Ти його порушив.
Порушивши ти створив джерела напруженості всередині України
Те що ти цього не розумієш - твоє горе...але це наказуємо...
Так само лади/суркіси/медведчуки/рабіновічи/шарії/онуфрії і ще сотні інших , пропогандуючи російські наративу в Українському медійному просторі, створили в хворій уяві пуйла враження що він може перемогти...і це його помилкове уявлення коштує нам вже десятки тисяч життів і квадратних км територій( починаючи з 2014) .

Тому моя порада Вам і Вам подібним
хочете розсказати який хтось поганий - не виносьте в військовий час на загал
Розбирайтесь самі...або залучайте до цього компетентні органи
У всіх інших варіантах ваша діяльність на користь ворогу.
А мені все одно
корисний ви ідіот чи свідомий диверсант - на виході результати діяльності що одного що другого-однакові.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:20

СРОЧНО! Кремль атакований кораблем!

https://telegraf.com.ua/ukr/lifestyle/2 ... ukraintsev
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:47

Рекомендую видео, беха после работы джавелином:
https://vimeo.com/694998275?embedded=tr ... r=63809192
Кадры зачётные - кто знает, тот поймёт.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:02

Офіс генпрокурора стягнув на користь Міноборони України 4,8 млн доларів США, що належали ексміністру енергетики та вугільної промисловості часів президенства Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:10

Верховна Рада України визнала РФ державою-терористом
greenozon
 
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