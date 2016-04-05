Все ясно з Вами
На цьому і закінчимо, як я і запропонував, бо видно, що то Ви суддя.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:00
Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:14
Є примітивні правила інформаційної гігієни.
Ти його порушив.
Порушивши ти створив джерела напруженості всередині України
Те що ти цього не розумієш - твоє горе...але це наказуємо...
Так само лади/суркіси/медведчуки/рабіновічи/шарії/онуфрії і ще сотні інших , пропогандуючи російські наративу в Українському медійному просторі, створили в хворій уяві пуйла враження що він може перемогти...і це його помилкове уявлення коштує нам вже десятки тисяч життів і квадратних км територій( починаючи з 2014) .
Тому моя порада Вам і Вам подібним
хочете розсказати який хтось поганий - не виносьте в військовий час на загал
Розбирайтесь самі...або залучайте до цього компетентні органи
У всіх інших варіантах ваша діяльність на користь ворогу.
А мені все одно
корисний ви ідіот чи свідомий диверсант - на виході результати діяльності що одного що другого-однакові.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:20
СРОЧНО! Кремль атакований кораблем!
Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:47
Рекомендую видео, беха после работы джавелином:
Кадры зачётные - кто знает, тот поймёт.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:02
Офіс генпрокурора стягнув на користь Міноборони України 4,8 млн доларів США, що належали ексміністру енергетики та вугільної промисловості часів президенства Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.
Додано: Суб 02 кві, 2022 03:34
А интересная ситуация с Белгородской нефтебазой, даже осудить толком не могут (почитайте со стороны русских властей ни одного осуждения, может ещё родят)
потому что недавно хвастались что разнесли украинские нефтебазы, в результате если осудить, получится украинские бомбить можно а русские низзя.
Приходится молча признавать что и русские бомбить можно (в ответ), так ведь до воинских частей, а потом до мирного населения дойдет. И тоже будут молчать в платочек, потому что первые начали.
Додано: Суб 02 кві, 2022 04:00
На России снижается средняя скорость мобильного интернета
По данным агентства TelecomDaily с 21,7 Мбит/с (ноябрь 2021) до 21 Мбит/с в марте 2022
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