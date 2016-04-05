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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 616617618619>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:00

  budivelnik написав:
  Hennady написав:Ви прирівняли

Слухай ти

Все ясно з Вами
На цьому і закінчимо, як я і запропонував, бо видно, що то Ви суддя.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:14

  Hennady написав:то Ви суддя.
Є примітивні правила інформаційної гігієни.
Ти його порушив.
Порушивши ти створив джерела напруженості всередині України
Те що ти цього не розумієш - твоє горе...але це наказуємо...
Так само лади/суркіси/медведчуки/рабіновічи/шарії/онуфрії і ще сотні інших , пропогандуючи російські наративу в Українському медійному просторі, створили в хворій уяві пуйла враження що він може перемогти...і це його помилкове уявлення коштує нам вже десятки тисяч життів і квадратних км територій( починаючи з 2014) .

Тому моя порада Вам і Вам подібним
хочете розсказати який хтось поганий - не виносьте в військовий час на загал
Розбирайтесь самі...або залучайте до цього компетентні органи
У всіх інших варіантах ваша діяльність на користь ворогу.
А мені все одно
корисний ви ідіот чи свідомий диверсант - на виході результати діяльності що одного що другого-однакові.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:20

СРОЧНО! Кремль атакований кораблем!

https://telegraf.com.ua/ukr/lifestyle/2 ... ukraintsev
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:47

Рекомендую видео, беха после работы джавелином:
https://vimeo.com/694998275?embedded=tr ... r=63809192
Кадры зачётные - кто знает, тот поймёт.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:02

Офіс генпрокурора стягнув на користь Міноборони України 4,8 млн доларів США, що належали ексміністру енергетики та вугільної промисловості часів президенства Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:10

Верховна Рада України визнала РФ державою-терористом
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 03:34

А интересная ситуация с Белгородской нефтебазой, даже осудить толком не могут (почитайте со стороны русских властей ни одного осуждения, может ещё родят)

потому что недавно хвастались что разнесли украинские нефтебазы, в результате если осудить, получится украинские бомбить можно а русские низзя.

Приходится молча признавать что и русские бомбить можно (в ответ), так ведь до воинских частей, а потом до мирного населения дойдет. И тоже будут молчать в платочек, потому что первые начали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 04:00

На России снижается средняя скорость мобильного интернета

По данным агентства TelecomDaily с 21,7 Мбит/с (ноябрь 2021) до 21 Мбит/с в марте 2022
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 05:50

Огляд публікацій провідних іноземних видань
.

📰 Водночас NBC News роз'яснюють, чому поставки зброї Україні можуть відбуватися з перебоями — зокрема, через безпрецедентні для країн НАТО та США обсяги. Співрозмовники авторів матеріалу з оборонної сфери США запевняють, що навіть не очікували, що поставки можуть бути настільки масштабними. І, так, на Джо Байдена довелося тиснути, щоб він дозволив ділитися з Україною розвідувальною інформацією, щоб почати відправки зброї та збільшити суми допомоги. Однак у підсумку Штати передали Києву 4 600 установок Javelin ― а це майже половина від кількості, яку Америка сама придбала за 10 років. Попри це, низка американських військових і політиків наполягають, щоб Штати дали Україні більше наступальної зброї ― адже втрачати вже нічого. «Ми даємо українцям достатньо, щоб вони не програли війну. Але недостатньо, щоб вони в ній перемогли», — цитує видання американського генерала Бена Ходжеса.


https://t.me/babel/14014


Ранее я высказывал мысль что поставляется оружия ровно столько чтобы не проиграть но и не победить. По сути помощь направлена на экономическое истощение РФ. Понравилась фраза генерала "терять больше нечего" интересно он про кого и о чём?

Ещё одно наблюдение, вражеские ТГ каналы на 70% состоят из новостей ... украинских ТГ каналов, изменена только их тональность и риторика.

Военные РФ не шлют фото подбитой украинской техники, по крайней мере массово (телефоны у них отобрали ещё до 24.02) чтобы скрыть масштабы преступлений.

Блогеры пишут, что подбитую технику рф ТГ врага выдают за украинскую..

Пропагандисту Соловьёву даже не прислали методичку почему отводят войска от Киева. В его сообщениях появилась расстерянность.

Неудивительно почему у них чернобаевка находится рядом с гостомелем. https://youtu.be/aFzNiSCro8w

И обратите внимание на его лицо. Он как будто с перепоя с луны упал. Никто в РФ не рассчитывал на затяжную войну, поэтому не подготовил материалы, о чем лапшать народу целый месяц.

Одно дело освещать "зверства" в "защищаемом" Донецке, а другое - в Буче. К открытой демонстрации насилия войск (что уже неизбежно) и затяжной войне руководство РФ не готово, поэтому переговоры довольно интенсивные, судя по всему уже идёт проработка мелких деталей. Иначе, о чем можно общаться так часто и так долго?

Аккуратно провангую что к 9 мая война как бы закончится победой РФ, это торжественно отпразвуют пышным парадом на красной площади, а потом она взорвется с новой силой. Потому что такие "победы" в Украине никто не примет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 кві, 2022 06:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 06:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я особисто розмовляв з тими, хто це зробив. :)
У нашей страны видимо есть причина, из-за чего мы официально ни опровергаем и ни поддерждаем этот факт. По этой причине я не вижу смысла так яро настаивать на правде. Один раз написал и этого хватит. IMHO

  vitaliian написав:...а потом до мирного населения дойдет.
Допустим инциденты в Белгороде это провокация рф, то в этом случае дойти и до мирного населения может.
Если это спецоперация ВСУ, то до такого не должно дойти. Мы не должны быть агрессорами даже тогда, когда большая часть россиян нас не навидят, презерают и т. п. Мы должны быть выше этого.
Howl
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