Додано: Суб 02 кві, 2022 05:50



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📰 Водночас NBC News роз'яснюють, чому поставки зброї Україні можуть відбуватися з перебоями — зокрема, через безпрецедентні для країн НАТО та США обсяги. Співрозмовники авторів матеріалу з оборонної сфери США запевняють, що навіть не очікували, що поставки можуть бути настільки масштабними. І, так, на Джо Байдена довелося тиснути, щоб він дозволив ділитися з Україною розвідувальною інформацією, щоб почати відправки зброї та збільшити суми допомоги. Однак у підсумку Штати передали Києву 4 600 установок Javelin ― а це майже половина від кількості, яку Америка сама придбала за 10 років. Попри це, низка американських військових і політиків наполягають, щоб Штати дали Україні більше наступальної зброї ― адже втрачати вже нічого. «Ми даємо українцям достатньо, щоб вони не програли війну. Але недостатньо, щоб вони в ній перемогли», — цитує видання американського генерала Бена Ходжеса.





https://t.me/babel/14014 Огляд публікацій провідних іноземних видань📰 Водночас NBC News роз'яснюють, чому поставки зброї Україні можуть відбуватися з перебоями — зокрема, через безпрецедентні для країн НАТО та США обсяги. Співрозмовники авторів матеріалу з оборонної сфери США запевняють, що навіть не очікували, що поставки можуть бути настільки масштабними. І, так, на Джо Байдена довелося тиснути, щоб він дозволив ділитися з Україною розвідувальною інформацією, щоб почати відправки зброї та збільшити суми допомоги. Однак у підсумку Штати передали Києву 4 600 установок Javelin ― а це майже половина від кількості, яку Америка сама придбала за 10 років. Попри це, низка американських військових і політиків наполягають, щоб Штати дали Україні більше наступальної зброї ― адже втрачати вже нічого. «Ми даємо українцям достатньо, щоб вони не програли війну. Але недостатньо, щоб вони в ній перемогли», — цитує видання американського генерала Бена Ходжеса.

Ранее я высказывал мысль что поставляется оружия ровно столько чтобы не проиграть но и не победить. По сути помощь направлена на экономическое истощение РФ. Понравилась фраза генерала "терять больше нечего" интересно он про кого и о чём?Ещё одно наблюдение, вражеские ТГ каналы на 70% состоят из новостей ... украинских ТГ каналов, изменена только их тональность и риторика.Военные РФ не шлют фото подбитой украинской техники, по крайней мере массово (телефоны у них отобрали ещё до 24.02) чтобы скрыть масштабы преступлений.Блогеры пишут, что подбитую технику рф ТГ врага выдают за украинскую..Пропагандисту Соловьёву даже не прислали методичку почему отводят войска от Киева. В его сообщениях появилась расстерянность.Неудивительно почему у них чернобаевка находится рядом с гостомелем.И обратите внимание на его лицо. Он как будто с перепоя с луны упал. Никто в РФ не рассчитывал на затяжную войну, поэтому не подготовил материалы, о чем лапшать народу целый месяц.Одно дело освещать "зверства" в "защищаемом" Донецке, а другое - в Буче. К открытой демонстрации насилия войск (что уже неизбежно) и затяжной войне руководство РФ, поэтому переговоры довольно интенсивные, судя по всему уже идёт проработка мелких деталей. Иначе, о чем можно общаться так часто и так долго?Аккуратно провангую что к 9 мая война как бы закончится победой РФ, это торжественно отпразвуют пышным парадом на красной площади, а потом она взорвется с новой силой. Потому что такие "победы" в Украине никто не примет.