Все ясно з Вами
На цьому і закінчимо, як я і запропонував, бо видно, що то Ви суддя.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:00
Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:14
Є примітивні правила інформаційної гігієни.
Ти його порушив.
Порушивши ти створив джерела напруженості всередині України
Те що ти цього не розумієш - твоє горе...але це наказуємо...
Так само лади/суркіси/медведчуки/рабіновічи/шарії/онуфрії і ще сотні інших , пропогандуючи російські наративу в Українському медійному просторі, створили в хворій уяві пуйла враження що він може перемогти...і це його помилкове уявлення коштує нам вже десятки тисяч життів і квадратних км територій( починаючи з 2014) .
Тому моя порада Вам і Вам подібним
хочете розсказати який хтось поганий - не виносьте в військовий час на загал
Розбирайтесь самі...або залучайте до цього компетентні органи
У всіх інших варіантах ваша діяльність на користь ворогу.
А мені все одно
корисний ви ідіот чи свідомий диверсант - на виході результати діяльності що одного що другого-однакові.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:20
СРОЧНО! Кремль атакований кораблем!
Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:47
Рекомендую видео, беха после работы джавелином:
Кадры зачётные - кто знает, тот поймёт.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:02
Офіс генпрокурора стягнув на користь Міноборони України 4,8 млн доларів США, що належали ексміністру енергетики та вугільної промисловості часів президенства Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.
Додано: Суб 02 кві, 2022 03:34
А интересная ситуация с Белгородской нефтебазой, даже осудить толком не могут (почитайте со стороны русских властей ни одного осуждения, может ещё родят)
потому что недавно хвастались что разнесли украинские нефтебазы, в результате если осудить, получится украинские бомбить можно а русские низзя.
Приходится молча признавать что и русские бомбить можно (в ответ), так ведь до воинских частей, а потом до мирного населения дойдет. И тоже будут молчать в платочек, потому что первые начали.
Додано: Суб 02 кві, 2022 04:00
На России снижается средняя скорость мобильного интернета
По данным агентства TelecomDaily с 21,7 Мбит/с (ноябрь 2021) до 21 Мбит/с в марте 2022
Додано: Суб 02 кві, 2022 05:50
Ранее я высказывал мысль что поставляется оружия ровно столько чтобы не проиграть но и не победить. По сути помощь направлена на экономическое истощение РФ. Понравилась фраза генерала "терять больше нечего" интересно он про кого и о чём?
Ещё одно наблюдение, вражеские ТГ каналы на 70% состоят из новостей ... украинских ТГ каналов, изменена только их тональность и риторика.
Военные РФ не шлют фото подбитой украинской техники, по крайней мере массово (телефоны у них отобрали ещё до 24.02) чтобы скрыть масштабы преступлений.
Блогеры пишут, что подбитую технику рф ТГ врага выдают за украинскую..
Пропагандисту Соловьёву даже не прислали методичку почему отводят войска от Киева. В его сообщениях появилась расстерянность.
Неудивительно почему у них чернобаевка находится рядом с гостомелем.
И обратите внимание на его лицо. Он как будто с перепоя с луны упал. Никто в РФ не рассчитывал на затяжную войну, поэтому не подготовил материалы, о чем лапшать народу целый месяц.
Одно дело освещать "зверства" в "защищаемом" Донецке, а другое - в Буче. К открытой демонстрации насилия войск (что уже неизбежно) и затяжной войне руководство РФ не готово, поэтому переговоры довольно интенсивные, судя по всему уже идёт проработка мелких деталей. Иначе, о чем можно общаться так часто и так долго?
Аккуратно провангую что к 9 мая война как бы закончится победой РФ, это торжественно отпразвуют пышным парадом на красной площади, а потом она взорвется с новой силой. Потому что такие "победы" в Украине никто не примет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 кві, 2022 06:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 кві, 2022 06:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У нашей страны видимо есть причина, из-за чего мы официально ни опровергаем и ни поддерждаем этот факт. По этой причине я не вижу смысла так яро настаивать на правде. Один раз написал и этого хватит. IMHO
Допустим инциденты в Белгороде это провокация рф, то в этом случае дойти и до мирного населения может.
Если это спецоперация ВСУ, то до такого не должно дойти. Мы не должны быть агрессорами даже тогда, когда большая часть россиян нас не навидят, презерают и т. п. Мы должны быть выше этого.
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