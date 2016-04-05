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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 06:55

  Howl написав:Мы не должны быть агрессорами даже тогда, когда большая часть россиян нас не навидят, презерают и т. п. Мы должны быть выше этого.
я вчера примерно так же думал, сегодня уже смотрю иначе, этим актом Украина поставила руководство РФ в неудобную позу: осудить - нельзя (сами же хвастались как бомбили украинские нефтебазы, а российские бомбить это плохо?), скрыть уже не получится, а открыто признать означает показать слабость перед ВСУ. И потенциально согласиться, что с Таганрога могут сделать Мариуполь-2. Остаётся выражать сожаление. Что и делается.

Чтобы не развивать ситуацию в этом направлении, войну нужно как можно быстрее закончить. Тяжело будет выдавать разрушенные русские нефтебазы (и что там ещё разрушат) за большие победы. (интересно что напишет по этому поводу Генерал свр)

К большой эскалации имхо они пока не готовы. Поэтому войска от Киева отвели демонстративно, а не по тихому. Показать своему зрителю " видите мы за мир, защищаем бобмас, Киев не трогаем".

Следующий Чернигов. Удерживать его осаду нет никакого смысла. Своему лохократу это никак не впарить. Там нет Яроша и Азова. Захватить, а потом сдать ещё хуже, как расписаться в собственном бессилии.

Для заполнения инфовакуума патриотическим контентом нужен освобожденный Донбасс. Там хотя бы логика есть "мы признали - мы же и освободили". Цирк уехал туда. Даже с Херсона этот контент они получить не могут. Его никто не признавал в качестве народной республики, от кого освобождать, кого там защищать?

Отсюда и прогнозы развития событий. Харьков Херсон Одессу они захватывать не будут, кадры ликующего "освобождения" там не снять, а кадры насилия наоборот заполнят все мировые СМИ.

Презентовать разрушенные украинские города как свою победу в РФ не готовы. Лгать "это не мы" не получится, это не Боинг, есть тысячи свидетелей. Города и не собирались разрушать. Для этого надо было бы сначала разрушить свои, а уже потом идти праведно мстить.

Решение было принято в истерике. Которая прошла, теперь задумались, а что по ящику показывать, как оправдываться. Если "народ Донбасса" попросит разбомбить США, тоже будут бомбить? Этот вопрос ещё зададут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Презентовать разрушенные украинские города как свою победу в РФ не готовы. Лгать "это не мы" не получится, это не Боинг, есть тысячи свидетелей.

Сомнительно, по крайней мере на данный момент. Пока по их ТВ есть море беженцев из Мариуполя в россию, которые с ужасом рассказывают, как их нацики не выпускали, а кто прорывался - расстреливали колонны беженцев, как ВСУ обстреливали жилые дома и как они рады наконец вырваться к братьям. Вот это видят жители россии, а мировых СМИ они не видят и не читают. То есть "лгать "это не мы" у них очень хорошо получается, к сожалению. И родственники в россии (у кого они есть) тому подтверждение.
Надеяться на изменение ситуации пока не приходится, так как другое видение блокируется, запрещается и наказывается.
Может, конечно, со временем что-то изменится.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 08:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:вчера примерно так же думал, сегодня уже смотрю иначе...
Мирное население трогать нельзя. По остальным объектам, которые используют военный агрессор для выполнения "спецоперации", можно и ответные приветы передать, если возможность есть.

  vitaliian написав:...этим актом Украина поставила руководство РФ в неудобную позу: осудить - нельзя <...>, скрыть уже не получится, а открыто признать означает показать слабость перед ВСУ.
Мер Белгорода сразу же сказал, что это были украинские вертолеты. Как по мне, это уже открытое признание. В новостных же статьях показывали реакцию россиян на их возмущение по защите военными своей территории.

  vitaliian написав:Чтобы заполнить инфовакуум патриотическим контентом нужен освобожденный Донбасс. Цирк уехал туда.
А как же пункты "спецоперации" с приставками "де-"? :D
Я хочу верить, что Донбассу хватило времени, чтобы подготовиться к встрече вражеских войск.

  Hennady написав:Вот это видят жители россии, а мировых СМИ они не видят и не читают.
Уже картинку делают, как будто сняли мировыми СМИ.🤢
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 08:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Howl написав:У нашей страны видимо есть причина, из-за чего мы официально ни опровергаем и ни поддерждаем этот факт

Я думаю хотят посмотреть, как извиваются рашистские пропагандоны. Выше Витальян написал их стенания. Так и есть.
А вчера Арестович на ежедневном вечеррнем онлайне с Фейгиным рассказывал о курении рашистов у резервуаров и хитро так подмигнул. А Фейгин так понимающе улыбался.
Я там посмотрел то, что принес канадский украинец (где лысый с тихим голосом). Не очень лысый прав. (я о том, что Джавелин должен стоить меньше танка, а Стингер мен ше самолёта, и потому удар вертолетов по нефтебазе нецелесообразен). Это не так.
Можно и дорогим буком сбивать дешёвый беспилотник, если этот беспилотник корректирует огонь ,который наносит громадный ущерб и этот огонь может уничтожить сам бук.
Так и здесь. Если без топлива остановится 5 БТГр и нашим будет время передислоцировать резервы под Хар кив, то это имеет смысл. Ну и моральный аспект тоже дорогого стоит.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 08:20

Howl
А как же пункты "спецоперации" с приставками
поскольку измерить эти ДЕ невозможно всегда можно отчитаться что задача выполнена. Денацификация прошла успешно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 08:24

  Howl написав:Если это спецоперация ВСУ, то до такого не должно дойти. Мы не должны быть агрессорами даже тогда, когда большая часть россиян нас не навидят, презерают и т. п. Мы должны быть выше этого.

Ну отгонят наши скрепцов к границам (кое где уже отогнали), а те начнут шмалять дальнобойной артой по нашим городам и селам со своей территории, что дальше? молча терпеть? Опять начнут собирать ударные группировки вблизи границ, предлагаете спокойно на это смотреть и опять позволить толпам скрепцов заехать вглубь Украины, захватить огромные территории? Это глупость и путь к поражению.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 08:29

  Schmit написав:те начнут шмалять дальнобойной артой по нашим городам
вы же не кусаете собаку когда она кусает вас,? Будем искать ассиметричные ответы. Если начнем шмалять в города, запад перестанет нам помогать. Их политики скажут "это конфликт двух идиотов, мы пас" - и пройдут мимо.
vitaliian
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