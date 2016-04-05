Додано: Суб 02 кві, 2022 06:55

Howl написав: Мы не должны быть агрессорами даже тогда, когда большая часть россиян нас не навидят, презерают и т. п. Мы должны быть выше этого. Мы не должны быть агрессорами даже тогда, когда большая часть россиян нас не навидят, презерают и т. п. Мы должны быть выше этого.

я вчера примерно так же думал, сегодня уже смотрю иначе, этим актом Украина поставила руководство РФ в неудобную позу: осудить - нельзя (сами же хвастались как бомбили украинские нефтебазы, а российские бомбить это плохо?), скрыть уже не получится, а открыто признать означает показать слабость перед ВСУ. И потенциально согласиться, что с Таганрога могут сделать Мариуполь-2. Остаётся выражать сожаление. Что и делается.Чтобы не развивать ситуацию в этом направлении, войну нужно как можно быстрее закончить. Тяжело будет выдавать разрушенные русские нефтебазы (и что там ещё разрушат) за большие победы. (интересно что напишет по этому поводу Генерал свр)К большой эскалации имхо они пока не готовы. Поэтому войска от Киева отвели демонстративно, а не по тихому. Показать своему зрителю " видите мы за мир, защищаем бобмас, Киев не трогаем".Следующий Чернигов. Удерживать его осаду нет никакого смысла. Своему лохократу это никак не впарить. Там нет Яроша и Азова. Захватить, а потом сдать ещё хуже, как расписаться в собственном бессилии.Для заполнения инфовакуума патриотическим контентом нужен освобожденный Донбасс. Там хотя бы логика есть "мы признали - мы же и освободили". Цирк уехал туда. Даже с Херсона этот контент они получить не могут. Его никто не признавал в качестве народной республики, от кого освобождать, кого там защищать?Отсюда и прогнозы развития событий. Харьков Херсон Одессу они захватывать не будут, кадры ликующего "освобождения" там не снять, а кадры насилия наоборот заполнят все мировые СМИ.Презентовать разрушенные украинские города как свою победу в РФ не готовы. Лгать "это не мы" не получится, это не Боинг, есть тысячи свидетелей. Города и не собирались разрушать. Для этого надо было бы сначала разрушить свои, а уже потом идти праведно мстить.Решение было принято в истерике. Которая прошла, теперь задумались, а что по ящику показывать, как оправдываться. Если "народ Донбасса" попросит разбомбить США, тоже будут бомбить? Этот вопрос ещё зададут.