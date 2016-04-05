В Хойники РБ прибыл новый эшелон с тяжёлой техникой ВС РФ («Нона-С», «Солнцепёк», «Ракушка»), а станцию патрулируют солдаты ВС РБ
В Хойниках сегодня днём замечен очередной эшелон с техникой ВС РФ, однако в этом случае речь не про вывоз техники, а про завоз новой.
Среди машин на платформах замечены: 14 единиц БМД-4М, 10 единиц БТР-МД «Ракушка», два БТР-ЗД «Скрежет» с установленной зенитной установкой калибра 23 мм ЗУ-23-2, БТР-Д, САУ «Нона-С», два БТР-82А, одна тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» и ТЗМ к нему, а также КамАЗы, буханка, два ГАЗ-3307.
В эшелоне также 5 пасс. вагонов РЖД и 6 товарных. Всего, свыше 40 единиц различных машин. На видео показаны траллы в Хойниках, которые, судя по всему, ждут разгрузку.
В районе ЖД замечена радиостанция на шасси ЗИЛ-131, а также станция спутниковой связи на шасси КАМАЗа. Отметим, что ЖД-станцию начали усиленно патрулировать военные ВС РБ.
К слову, технику в полуживом состоянии прибывающую из Украины, разбирают на местном «Вторчермете».
vitaliian написав:В Хойники РБ прибыл новый эшелон с тяжёлой техникой ВС РФ («Нона-С», «Солнцепёк», «Ракушка»), а станцию патрулируют солдаты ВС РБ
В Хойниках сегодня днём замечен очередной эшелон с техникой ВС РФ, однако в этом случае речь не про вывоз техники, а про завоз новой.
Среди машин на платформах замечены: 14 единиц БМД-4М, 10 единиц БТР-МД «Ракушка», два БТР-ЗД «Скрежет» с установленной зенитной установкой калибра 23 мм ЗУ-23-2, БТР-Д, САУ «Нона-С», два БТР-82А, одна тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» и ТЗМ к нему, а также КамАЗы, буханка, два ГАЗ-3307.
В эшелоне также 5 пасс. вагонов РЖД и 6 товарных. Всего, свыше 40 единиц различных машин. На видео показаны траллы в Хойниках, которые, судя по всему, ждут разгрузку.
В районе ЖД замечена радиостанция на шасси ЗИЛ-131, а также станция спутниковой связи на шасси КАМАЗа. Отметим, что ЖД-станцию начали усиленно патрулировать военные ВС РБ.
К слову, технику в полуживом состоянии прибывающую из Украины, разбирают на местном «Вторчермете».
есть проще, без викладок. Сорвали десантирование в Гостомеле , ИЛи с десантом развернулись и ушли. Любая операция - звенья одной цепи, порви первое звено - и все летит в ад. То , что хорошо отрепетировали в Казахстане ЗДЕСЬ НЕ ПРОШЛО.
Такое мизерное количество мне видится как заграждение на границе. "Если хохлы попрут к нам".
Это наступательное вооружение. Арта стреляет на 30-70км таким не обороняются.
В мирное время это конфликт, а сейчас когда все идет без масок, то статья в утреннней газете не станет большой сенсацией.имхо п.с. и ни кто не отменял "не соблюдение мер безопасности при выгрузке боеприпасов".
Востаннє редагувалось AlexMotel в Пон 04 кві, 2022 21:29, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Это наступательное вооружение. Арта стреляет на 30-70км таким не обороняются.
Среди машин на платформах замечены: 14 единиц БМД-4М, 10 единиц БТР-МД «Ракушка», два БТР-ЗД «Скрежет» с установленной зенитной установкой калибра 23 мм ЗУ-23-2, БТР-Д, САУ «Нона-С», два БТР-82А, одна тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» и ТЗМ к нему, а также КамАЗы, буханка, два ГАЗ-3307.- где здесь АРТА? обичная сборная колонна , из пункта А в пункт Б . Только первую посекут колеску и "сонцепеки" станут опять трофеями.
vitaliian написав:Это наступательное вооружение. Арта стреляет на 30-70км таким не обороняются.
Среди машин на платформах замечены: 14 единиц БМД-4М, 10 единиц БТР-МД «Ракушка», два БТР-ЗД «Скрежет» с установленной зенитной установкой калибра 23 мм ЗУ-23-2, БТР-Д, САУ «Нона-С», два БТР-82А, одна тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» и ТЗМ к нему, а также КамАЗы, буханка, два ГАЗ-3307.- где здесь АРТА? обичная сборная колонна , из пункта А в пункт Б . Только первую посекут колеску и "сонцепеки" станут опять трофеями.
Характеристики орудий позволяют не пересекать кордон, трофеи тут не умесны,а урон может быть нанесен очень тяжелый, тем более что сильно прицельного огня соблюдать не будут.