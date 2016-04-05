RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 652653654655656>
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:01

Скорее всего будут лупить по Чернигову

В Хойники РБ прибыл новый эшелон с тяжёлой техникой ВС РФ («Нона-С», «Солнцепёк», «Ракушка»), а станцию патрулируют солдаты ВС РБ

В Хойниках сегодня днём замечен очередной эшелон с техникой ВС РФ, однако в этом случае речь не про вывоз техники, а про завоз новой.

Среди машин на платформах замечены: 14 единиц БМД-4М, 10 единиц БТР-МД «Ракушка», два БТР-ЗД «Скрежет» с установленной зенитной установкой калибра 23 мм ЗУ-23-2, БТР-Д, САУ «Нона-С», два БТР-82А, одна тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» и ТЗМ к нему, а также КамАЗы, буханка, два ГАЗ-3307.

В эшелоне также 5 пасс. вагонов РЖД и 6 товарных. Всего, свыше 40 единиц различных машин. На видео показаны траллы в Хойниках, которые, судя по всему, ждут разгрузку.

В районе ЖД замечена радиостанция на шасси ЗИЛ-131, а также станция спутниковой связи на шасси КАМАЗа. Отметим, что ЖД-станцию начали усиленно патрулировать военные ВС РБ.

К слову, технику в полуживом состоянии прибывающую из Украины, разбирают на местном «Вторчермете».

https://t.me/informnapalm/6205?single
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12083
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1952 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:08

  vitaliian написав:В Хойники РБ прибыл новый эшелон с тяжёлой техникой ВС РФ («Нона-С», «Солнцепёк», «Ракушка»), а станцию патрулируют солдаты ВС РБ

В Хойниках сегодня днём замечен очередной эшелон с техникой ВС РФ, однако в этом случае речь не про вывоз техники, а про завоз новой.

Среди машин на платформах замечены: 14 единиц БМД-4М, 10 единиц БТР-МД «Ракушка», два БТР-ЗД «Скрежет» с установленной зенитной установкой калибра 23 мм ЗУ-23-2, БТР-Д, САУ «Нона-С», два БТР-82А, одна тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» и ТЗМ к нему, а также КамАЗы, буханка, два ГАЗ-3307.

В эшелоне также 5 пасс. вагонов РЖД и 6 товарных. Всего, свыше 40 единиц различных машин. На видео показаны траллы в Хойниках, которые, судя по всему, ждут разгрузку.

В районе ЖД замечена радиостанция на шасси ЗИЛ-131, а также станция спутниковой связи на шасси КАМАЗа. Отметим, что ЖД-станцию начали усиленно патрулировать военные ВС РБ.

К слову, технику в полуживом состоянии прибывающую из Украины, разбирают на местном «Вторчермете».

https://t.me/informnapalm/6205?single

Неужели нечем помочь в разгрузке? знать где и наблюдать ?
AlexMotel
 
Повідомлень: 266
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  AlexMotel написав:знать где и наблюдать

По РБ бить не будут.

Такое мизерное количество мне видится как заграждение на границе. "Если хохлы попрут к нам".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7478
З нами з: 15.02.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:20

Золотой гена фонд рф

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12083
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1952 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:22

  Hotab написав:
  AlexMotel написав:знать где и наблюдать

По РБ бить не будут.

Такое мизерное количество мне видится как заграждение на границе. "Если хохлы попрут к нам".

Это наступательное вооружение. Арта стреляет на 30-70км таким не обороняются.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12083
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1952 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:почему не взяли Киев.

есть проще, без викладок.
Сорвали десантирование в Гостомеле , ИЛи с десантом развернулись и ушли.
Любая операция - звенья одной цепи, порви первое звено - и все летит в ад.
То , что хорошо отрепетировали в Казахстане ЗДЕСЬ НЕ ПРОШЛО.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4935
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:25

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  AlexMotel написав:знать где и наблюдать

По РБ бить не будут.

Такое мизерное количество мне видится как заграждение на границе. "Если хохлы попрут к нам".

Это наступательное вооружение. Арта стреляет на 30-70км таким не обороняются.

В мирное время это конфликт, а сейчас когда все идет без масок, то статья в утреннней газете не станет большой сенсацией.имхо
п.с. и ни кто не отменял "не соблюдение мер безопасности при выгрузке боеприпасов".
Востаннє редагувалось AlexMotel в Пон 04 кві, 2022 21:29, всього редагувалось 1 раз.
AlexMotel
 
Повідомлень: 266
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Это наступательное вооружение. Арта стреляет на 30-70км таким не обороняются.

Среди машин на платформах замечены: 14 единиц БМД-4М, 10 единиц БТР-МД «Ракушка», два БТР-ЗД «Скрежет» с установленной зенитной установкой калибра 23 мм ЗУ-23-2, БТР-Д, САУ «Нона-С», два БТР-82А, одна тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» и ТЗМ к нему, а также КамАЗы, буханка, два ГАЗ-3307.- где здесь АРТА?
обичная сборная колонна , из пункта А в пункт Б . Только первую посекут колеску и "сонцепеки" станут опять трофеями.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4935
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:30

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  AlexMotel написав:знать где и наблюдать

По РБ бить не будут.

Такое мизерное количество мне видится как заграждение на границе. "Если хохлы попрут к нам".

Это наступательное вооружение. Арта стреляет на 30-70км таким не обороняются.

Так только у солнцепёка дальность 6 км. И это максимум из названного оружия.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7478
З нами з: 15.02.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:34

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Это наступательное вооружение. Арта стреляет на 30-70км таким не обороняются.

Среди машин на платформах замечены: 14 единиц БМД-4М, 10 единиц БТР-МД «Ракушка», два БТР-ЗД «Скрежет» с установленной зенитной установкой калибра 23 мм ЗУ-23-2, БТР-Д, САУ «Нона-С», два БТР-82А, одна тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» и ТЗМ к нему, а также КамАЗы, буханка, два ГАЗ-3307.- где здесь АРТА?
обичная сборная колонна , из пункта А в пункт Б . Только первую посекут колеску и "сонцепеки" станут опять трофеями.

Характеристики орудий позволяют не пересекать кордон, трофеи тут не умесны,а урон может быть нанесен очень тяжелый, тем более что сильно прицельного огня соблюдать не будут.
AlexMotel
 
Повідомлень: 266
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 652653654655656>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92844
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 447334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2648
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (808)
05.04.2022 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.