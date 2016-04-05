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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 653654655656>
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так только у солнцепёка дальность 6 км.

Если смотреть отчети ЗСУ по операторам СТУГНА - ето самая первая и лакомая цель.
Сонцепеки жгут на ура и оч красиво.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:37

  Hotab написав:Так только у солнцепёка дальность 6 км. И это максимум из названного оружия
да я перепутал его с градами прошу прощения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  AlexMotel написав:Характеристики орудий позволяют не пересекать кордон, трофеи тут не умесны,а урон может быть нанесен очень тяжелый, тем более что сильно прицельного огня соблюдать не будут.
ТТХ техники орков Вам в помощь.
Из-за кордона они могут только вести "дружественний огонь" по своим.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:46

  Goodman написав:
  AlexMotel написав:Характеристики орудий позволяют не пересекать кордон, трофеи тут не умесны,а урон может быть нанесен очень тяжелый, тем более что сильно прицельного огня соблюдать не будут.
ТТХ техники орков Вам в помощь.
Из-за кордона они могут только вести "дружественний огонь" по своим.

Ключевое - приехало, данные о технике может быть не совсем точное +/-.
ответственным стратегам виднее, но действовать на опережение, если это возможно, никогда не помешает.
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:48

Goodman одна из 10-ти "Ракушек".
PS наскребли по сусекам и лепят колону "колобок".
Зображення
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:03

таки дела...

Новости из Бучи для понимания логики тварей. Мой беспокойный друг забрался в свою квартиру,где жили орки. Заминирована дверь,это первое. Он умница, лез через окно. Кроме мины на дверь еще растяжка. И еще одна мина на мусорное ведро.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:11

  Витаха написав:
Да какой Харьков. Мариуполь показал что окруженный город без снабжения и за месяц взять невозможно. А Харьков даже окружить не смогут.

Да, сам Харьков не окружен, давят в основном с севера и востока.
Но вспомните, что в самом начале с севера в Харьков без всякого сопротивления въехали рашисты и высадили ДРГ чуть ли не в центре города, бросив доставившую их легкую технику. Что было бы, если бы это была танковая колонна, нетрудно понять.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Что было бы, если бы это была танковая колонна, нетрудно понять.

В Нико 24 февраля почти до центра доехали САУ-шки. Там и сожгли их.
Иногда кажется, что орки дебилы. Лишь бы не умнели.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:22

  Hotab написав:Иногда кажется, что орки дебилы
почему кажется, у власти диктатор, абсолютно все запуганы, такой эмоциональный фон не способствует развитию. Тут я бы мог рассказать историй из своей практики, запуганный человек теряет до 90% своих интеллектуальных способностей, систему ценностных ориентиров, культурную общность. Вообщем все достижения цивилизации. Я смотрю на их пленных, капец какие они запуганные. У них в армии наверное есть специальные запугиватели. При Сталине люди жили свободнее. Всё же до большинства Сталин дотянуться не мог. А в РФ телевизором дотянулись до каждого.
https://youtu.be/BjHIcUuP-c0

После поражения пуйло устроит в РФ сильнейшие репрессии, буча рос.обществу покажется раем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 кві, 2022 07:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 23:43

Re: без варіантів

Видання The New York Times оприлюднило супутникові фотографії з Бучі станом на середину березня — коли там ще перебували російські військові. На фотографіях за 19 березня на вулицях міста видно тіла загиблих цивільних на тому ж місці, на якому їх знайшли українські військові після звільнення Бучі. Таким чином, тіла українців пролежали там не менше трьох тижнів. Це повністю спростовує заяви росії про те, що цивільних нібито вбили вже після того, як вони пішли з Бучі.
https://www.nytimes.com/2022/04/04/world/europe/bucha-ukraine-bodies.html
AlexMotel
 
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