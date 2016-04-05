Новости из Бучи для понимания логики тварей. Мой беспокойный друг забрался в свою квартиру,где жили орки. Заминирована дверь,это первое. Он умница, лез через окно. Кроме мины на дверь еще растяжка. И еще одна мина на мусорное ведро.
Да какой Харьков. Мариуполь показал что окруженный город без снабжения и за месяц взять невозможно. А Харьков даже окружить не смогут.
Да, сам Харьков не окружен, давят в основном с севера и востока. Но вспомните, что в самом начале с севера в Харьков без всякого сопротивления въехали рашисты и высадили ДРГ чуть ли не в центре города, бросив доставившую их легкую технику. Что было бы, если бы это была танковая колонна, нетрудно понять.
почему кажется, у власти диктатор, абсолютно все запуганы, такой эмоциональный фон не способствует развитию. Тут я бы мог рассказать историй из своей практики, запуганный человек теряет до 90% своих интеллектуальных способностей, систему ценностных ориентиров, культурную общность. Вообщем все достижения цивилизации. Я смотрю на их пленных, капец какие они запуганные. У них в армии наверное есть специальные запугиватели. При Сталине люди жили свободнее. Всё же до большинства Сталин дотянуться не мог. А в РФ телевизором дотянулись до каждого. https://youtu.be/BjHIcUuP-c0
После поражения пуйло устроит в РФ сильнейшие репрессии, буча рос.обществу покажется раем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 кві, 2022 07:04, всього редагувалось 2 разів.
Видання The New York Times оприлюднило супутникові фотографії з Бучі станом на середину березня — коли там ще перебували російські військові. На фотографіях за 19 березня на вулицях міста видно тіла загиблих цивільних на тому ж місці, на якому їх знайшли українські військові після звільнення Бучі. Таким чином, тіла українців пролежали там не менше трьох тижнів. Це повністю спростовує заяви росії про те, що цивільних нібито вбили вже після того, як вони пішли з Бучі.