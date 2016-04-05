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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 653654655656
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 06:55

Українські біженці: настрої та оцінки (березень 2022р.)
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsi ... IdZxift-EU

Оцінка громадянами України загрози агресії з боку Росії (cічень 2022р.)
«Так, загроза є реальною» (44,9%) і «Ні, вторгнення найближчим часом не буде» (43,7%).
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsi ... chen-2022r
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 08:17

Шизофрения прогрессирует, Сталин нервно курит трубку

В Мозыре (Беларусь) задержали и приговорили к штрафу 6 человек, которые стояли на площади в центре города. Их обвинили в том, что они «в присутствии иных проходящих граждан длительное время находились на одном месте без движения, чем публично демонстрировали свое массовое скопление».
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 кві, 2022 08:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:перешийок був замінований, розмінували перед самою війною. От і думайТЕ (с)
Де докази?
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 08:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для РФ в Украине - город Днепр

«Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил — отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии»», - заявил отставной генерал в эфире CNN.

Чтобы этого не произошло, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только «Стингеры» и «Джавелины».

При этом генерал признал, что у США нету такой техники для Украины, и ее должны предоставить страны Восточной Европы.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:14

“Мы недооценили ситуацию, не понимали [важность] расположения Ирпеня на карте. Если бы мы изначально поняли, что войска будут переправляться через границу с Беларусью, что все это будет идти через Ирпень, мы уехали бы раньше, ловили бы попутки, просили бы подбросить нас хотя бы до Киева. Но мы подумали, что мы вдалеке, нас это не коснется, война где-то там, далеко, нас это не затронет, так как мы на отшибе Киева”, - рассказывает Виктория.

Виктория с мужем взяли в ипотеку квартиру в Ирпене и переехали в город в 2016 году, делали ремонт своими силами. В Ирпене у пары родилась дочь.

Рано утром 24 февраля Виктория проснулась раньше будильника от непонятных взрывов, вышла в гостиную и собиралась вызвать такси, чтобы ехать на работу. Перед выходом из дома она решила проверить новости и увидела обращение Владимира Путина, в котором он объявил о начале “специальной военной операции” в Украине.

Только тогда Виктория поняла, что странные звуки, которые она слышала, были не салютом, а настоящими взрывами.

https://bbc.in/3uT2eWo
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:23

Зображенняне спокойно а с мокрым бельём
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну не дятли?!
І це в час війни!!!

Вимкнення телеканалу "Еспресо" з мережі Т2 – дія російської агентури, – Микола Княжицький
https://espreso.tv/vimknennya-telekanal ... yazhitskiy


"Саме так починалася путінська цензура в медіа. Україна - не Росія": Шабунін про відключення від цифрогово мовлення Еспресо, Прямий і 5 канал
https://espreso.tv/same-tak-pochinalasy ... -i-5-kanal
"Відключення з цифрового мовлення 5, Прямий і Еспресо - це прямо дуже погане рішення Банкової. Саме так починалася путінська цензура в медіа. Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко", - повідомив він.
За словами Шабуніна, особливо погано це рішення виглядає на тлі, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі "рулить російський чорт Татаров".

"Татаров, який дав втекти Медведчуку і Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03). Татаров, який від імені ОП пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха дерипаски (конкретно - МГЗ і Авалі). І це ще далеко не все, що робить мразота Єрмака прямо зараз - під час війни. 5 канал, Прямий і Еспресо мають бути повернуті в ефір негайно. Україна - не Росія", - наголосив він.
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:55

  GALeon написав:Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для РФ в Украине - город Днепр

«Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил — отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии»», - заявил отставной генерал в эфире CNN.

Он север с востоком не перепутал?
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