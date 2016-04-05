Оцінка громадянами України загрози агресії з боку Росії (cічень 2022р.)
«Так, загроза є реальною» (44,9%) і «Ні, вторгнення найближчим часом не буде» (43,7%).
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Додано: Вів 05 кві, 2022 06:55
Українські біженці: настрої та оцінки (березень 2022р.)
Оцінка громадянами України загрози агресії з боку Росії (cічень 2022р.)
«Так, загроза є реальною» (44,9%) і «Ні, вторгнення найближчим часом не буде» (43,7%).
Додано: Вів 05 кві, 2022 08:17
Шизофрения прогрессирует, Сталин нервно курит трубку
В Мозыре (Беларусь) задержали и приговорили к штрафу 6 человек, которые стояли на площади в центре города. Их обвинили в том, что они «в присутствии иных проходящих граждан длительное время находились на одном месте без движения, чем публично демонстрировали свое массовое скопление».
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 кві, 2022 08:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 кві, 2022 08:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 05 кві, 2022 08:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для РФ в Украине - город Днепр
«Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил — отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии»», - заявил отставной генерал в эфире CNN.
Чтобы этого не произошло, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только «Стингеры» и «Джавелины».
При этом генерал признал, что у США нету такой техники для Украины, и ее должны предоставить страны Восточной Европы.
Додано: Вів 05 кві, 2022 09:14
Додано: Вів 05 кві, 2022 09:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну не дятли?!
І це в час війни!!!
Вимкнення телеканалу "Еспресо" з мережі Т2 – дія російської агентури, – Микола Княжицький
"Саме так починалася путінська цензура в медіа. Україна - не Росія": Шабунін про відключення від цифрогово мовлення Еспресо, Прямий і 5 канал
"Відключення з цифрового мовлення 5, Прямий і Еспресо - це прямо дуже погане рішення Банкової. Саме так починалася путінська цензура в медіа. Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко", - повідомив він.
За словами Шабуніна, особливо погано це рішення виглядає на тлі, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі "рулить російський чорт Татаров".
"Татаров, який дав втекти Медведчуку і Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03). Татаров, який від імені ОП пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха дерипаски (конкретно - МГЗ і Авалі). І це ще далеко не все, що робить мразота Єрмака прямо зараз - під час війни. 5 канал, Прямий і Еспресо мають бути повернуті в ефір негайно. Україна - не Росія", - наголосив він.
Додано: Вів 05 кві, 2022 09:55
Он север с востоком не перепутал?
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