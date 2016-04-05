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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 661662663664665>
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:14

  ROLF написав:Суки...там в основном этнически болгары...

Себя они называют по иному:
бУлгары.
А по нравам - наши, клейма негде ставить.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:01

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Как живет Херсон, занятый российскими военными

https://www.bbc.com/russian/features-60825476

Викладайте таке(детальну інфу)і про Одесу, Миколаїв, Кривий ріг і інші міста... ;)

Российским оккупантам слили информацию о херсонских активистах и участниках АТО. Более ста человек сейчас похищены, - мэр Колыхаев
Источник: https://censor.net/ru/n3331615

Чего-то шапо давно не слышно?
Вот здесь я конечно согласен...
https://censor.net/ru/video_news/333160 ... lshe_video
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:07

Сегодня из оккупированных херсонских территорий смогли вырваться люди на 300 автомобилях, в т.ч. из Чернобаевки.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:37

  Kudrjavuy написав:
  ROLF написав:Суки...там в основном этнически болгары...

Себя они называют по иному:
бУлгары.
А по нравам - наши, клейма негде ставить.

Где, в Приморске?
Судя по мордам моих знакомых оттуда - там одни турки живут
Те же рожи что и в Стамбуле
Хотя и там болгар тьма
Поинтересуйтесь откуда взялись названия « Бердянск», «Мелекино», «Урзуф» и подобные там
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:49

Смешное.
"Мониторинговая группа проекта «Беларускі Гаюн» и редакция @motolkohelp получили перехват переговоров ВКС РФ от 4 апреля 2022 года.
В районе 20:00 c беларусского военного аэродрома вылетели 6 вертолётов ВКС РФ, которые взяли курс на Россию.
Но один из вертолётов отклонился от курса и ушёл на юг/юго-восток, в сторону пересечения границ РБ-РФ-Украина.
Оставшиеся вертолёты начали возвращаться, и в течение часа пытались найти и догнать борт, но так и не нашли.
«812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному? Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет?», - говорил пилот одного из вертолётов в группе.
Куда именно делся борт — нам не известно, однако напомним, что «Укроборонпром» готов выплатить $500 000 за захваченный или угнанный вертолет в рабочем состоянии.
Возможно, пилот вертолёта просто решил сделать правильный выбор."
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:54

  edvardd написав:Смешное.
"Мониторинговая группа проекта «Беларускі Гаюн» и редакция @motolkohelp получили перехват переговоров ВКС РФ от 4 апреля 2022 года.
В районе 20:00 c беларусского военного аэродрома вылетели 6 вертолётов ВКС РФ, которые взяли курс на Россию.
Но один из вертолётов отклонился от курса и ушёл на юг/юго-восток, в сторону пересечения границ РБ-РФ-Украина.
Оставшиеся вертолёты начали возвращаться, и в течение часа пытались найти и догнать борт, но так и не нашли.
«812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному? Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет?», - говорил пилот одного из вертолётов в группе.
Куда именно делся борт — нам не известно, однако напомним, что «Укроборонпром» готов выплатить $500 000 за захваченный или угнанный вертолет в рабочем состоянии.
Возможно, пилот вертолёта просто решил сделать правильный выбор."


Рекомендую, от "а" до "я" все вставки с программы:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 05 кві, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:54

  ROLF написав:Успіх Детальну інформацію.... хрін тобі

пральна! а то здасьть якщо що - ще й відосиків запостить...
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:54

За крок до перевороту думок©

  prodigy написав:не понял, за чем тебе эти города, там орков нет и никогда не было

Ну, я мушу тут запутувано запитувати)) а то тут за конкретику посОдЮт на 10р.))))

  vitaliian написав:Ну ловите ловите

Дякую
  vitaliian написав:Наконец то увидит что то кроме Львова.

До речі, я справді був тепер вперше в містах, де ще ніколи не був!))
Що в першому місці/точці А, що в другому місці/точці Б, і що зараз їду в третє місце/точку С.
І, напишу ще запутано(щоб тут не судили мене строго), що МОЖЕ 2-3-4-5-6-7-8-9 годин тому, а МОЖЕ і зараз проїзджаємо через вашу область/повз вашу хату :) з величезним прив'язаним прапором, з величезними мигалками поруч)) де великими буквами пише на прапорі УСПІХ, а трохи дрібнішими - "Привіт фінанс.юа!" :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:58

  Успіх написав:де великими буквами пише на прапорі УСПІХ, а трохи дрібнішими - "Привіт фінанс.юа!
тю удивили, вся Украина с такими надписями ездит.
vitaliian
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