ROLF написав:Суки...там в основном этнически болгары...
Себя они называют по иному: бУлгары. А по нравам - наши, клейма негде ставить.
Где, в Приморске? Судя по мордам моих знакомых оттуда - там одни турки живут Те же рожи что и в Стамбуле Хотя и там болгар тьма Поинтересуйтесь откуда взялись названия « Бердянск», «Мелекино», «Урзуф» и подобные там
Смешное. "Мониторинговая группа проекта «Беларускі Гаюн» и редакция @motolkohelp получили перехват переговоров ВКС РФ от 4 апреля 2022 года. В районе 20:00 c беларусского военного аэродрома вылетели 6 вертолётов ВКС РФ, которые взяли курс на Россию. Но один из вертолётов отклонился от курса и ушёл на юг/юго-восток, в сторону пересечения границ РБ-РФ-Украина. Оставшиеся вертолёты начали возвращаться, и в течение часа пытались найти и догнать борт, но так и не нашли. «812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному? Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет?», - говорил пилот одного из вертолётов в группе. Куда именно делся борт — нам не известно, однако напомним, что «Укроборонпром» готов выплатить $500 000 за захваченный или угнанный вертолет в рабочем состоянии. Возможно, пилот вертолёта просто решил сделать правильный выбор."
edvardd написав:Смешное. "Мониторинговая группа проекта «Беларускі Гаюн» и редакция @motolkohelp получили перехват переговоров ВКС РФ от 4 апреля 2022 года. В районе 20:00 c беларусского военного аэродрома вылетели 6 вертолётов ВКС РФ, которые взяли курс на Россию. Но один из вертолётов отклонился от курса и ушёл на юг/юго-восток, в сторону пересечения границ РБ-РФ-Украина. Оставшиеся вертолёты начали возвращаться, и в течение часа пытались найти и догнать борт, но так и не нашли. «812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному? Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет?», - говорил пилот одного из вертолётов в группе. Куда именно делся борт — нам не известно, однако напомним, что «Укроборонпром» готов выплатить $500 000 за захваченный или угнанный вертолет в рабочем состоянии. Возможно, пилот вертолёта просто решил сделать правильный выбор."
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 05 кві, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:не понял, за чем тебе эти города, там орков нет и никогда не было
Ну, я мушу тут запутувано запитувати)) а то тут за конкретику посОдЮт на 10р.))))
vitaliian написав:Ну ловите ловите
Дякую
vitaliian написав:Наконец то увидит что то кроме Львова.
До речі, я справді був тепер вперше в містах, де ще ніколи не був!)) Що в першому місці/точці А, що в другому місці/точці Б, і що зараз їду в третє місце/точку С. І, напишу ще запутано(щоб тут не судили мене строго), що МОЖЕ 2-3-4-5-6-7-8-9 годин тому, а МОЖЕ і зараз проїзджаємо через вашу область/повз вашу хату з величезним прив'язаним прапором, з величезними мигалками поруч)) де великими буквами пише на прапорі УСПІХ, а трохи дрібнішими - "Привіт фінанс.юа!"