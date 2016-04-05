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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 662663664665>
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:но 60км Кривой Рог, остальные еще дальше "до линии фронта"

От Нико до Александровки (там сейчас орки) гораздо меньше.
Зачем вы рассказываете долярчику, что он едет в глубокий тыл - непонятно.
Чтобы он спал на кровати по тревоге??
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:00

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  change_pm написав:
  ROLF написав:Успіх Детальну інформацію.... хрін тобі

пральна! а то здасьть якщо що - ще й відосиків запостить...

Так навпаки - детальну інфо про переміщення руЦьких свинособакпо наших містах треба висвітлювати!
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про наших дятлів.
Продовження.

Сейчас вы охренеете. Потому что убедитесь, что обслуга ОП реализует принцип "Кому война, а кому мать родна". Начну с того, что сегодня я узнал, что Госконцерн РРТ выключил «Еспресо», "Прямий" и 5 канал из цифрового эфира. На основании чего? А без основания. От слова совсем. Не было решения ни РНБО, ни СБУ, ни Минкулта или Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Никто из них не принимал подобное решение. Но Государственный концерн РРТ все же выключил три канала. Я хорошо понимаю, что без команды сверху такое сделать не могли. И тогда я обратился за информацией к своим источникам и злым языкам из ОП.

Так вот, мои источники говорят, что эта "гениальная" идея родилась в голове Кирилла Тимошенко. Юное дарование, которое занималось "Великим будівництвом", видимо заскучало на работе и решило проявить свою полезность власти. Поэтому он пришёл к Ермаку и предложил вырубить эти каналы. Мол, пока война и звезды встали, как Ермаку надо, то можно и вырубить эти каналы из эфира. А потом и не включить их. Потому что многие в ОП уже живут выборами после войны. Война не закончилась, а у них в голове выборы. Видимо перегрелись. Но вернёмся к информации от моих источников. Так вот, Ермаку идея очень понравилась. Ведь это значит, что не будет каналов где говорят и показывают про "вагнеровцев", Ермака Трухина, Юрченко, Тищенко и другой #моносброд. А все остальные каналы уже под контролем. И Ермак дал добро на это. Ещё раз. Человек, в чей функционал входит закупка степлеров и организация работы ОП дал добро на отключение каналов. И Кирилл позвонил руководству РРТ, которое без объяснения просто отключили эти каналы. Как в России. Дали команду из Кремля и все её выполнили, несмотря на то, что нет законного основания. Но это в РФ такое могло пройти тихо. А Украина не Россия. Тут не выйдет. Мы не за это сейчас воюем, чтоб всякая обслуга свои хитрожопые схемы могла прокручивать.

Это чистое мародерство. Вот, как российские оккупанты рассказывают всему миру, что они пришли освобождать Украину от нацизма, а сами освобождают украинцев от телефонов, стиральных машин и трусов, которые воруют, так и ОП сегодня, прикрываясь войной, пытается мародерить в информационном пространстве, прислежуя свои меркантильные интересы.

Отсюда следует вывод. Или сейчас Владимир Зеленский отдернет свою зарвавшуюся прислугу, которая начала строить свой вариант "русского мира" в Украине или возникает вопрос - почему сегодня присутствуют мародеры во власти, которые используют войну в своих целях? И что нам с ними делать. Молчать точно не будем. Нефиг им прикрывать свои мерзости войной. А руководству РРТ стоит подумать, как оно будет объяснять свое беззаконие и назвать кто дал приказ на эти действия. И время пошло.
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:21

В селе на Киевщине мужчина, не дожидаясь зачистки деоккупированной территории, решил забрать свой автомобиль, но машина оказалась заминированной оккупантами. 32-лентний мужчина погиб от взрыва. Об этом сообщает полиция области.
Отмечается, что инцидент произошел 4 апреля. Житель села Гоголев направлялся в село Плоске, где отыскал свой автомобиль. Во дворе мужчина открыл багажное отделение легковушки, после чего произошел взрыв. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Правоохранители призвали местных жителей, которые возвращаются на освобожденные от оккупантов территории, не трогать предметы и вещи, заранее не проверенные специалистами.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:21

...а на всіх куртках вибито жирним "спецназ долярчиків"!)))

  vitaliian написав:
  Успіх написав:де великими буквами пише на прапорі УСПІХ, а трохи дрібнішими - "Привіт фінанс.юа!
тю удивили, вся Украина с такими надписями ездит.

Та я вже собі тут часто приколююсь :mrgreen:
А то бачу, що тут половина форумчан думають, що я тут пишу "лише правдиву, детальну і конкретну інформацію" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:22

  V2 написав:Про наших дятлів.
Продовження.

Сейчас вы охренеете. Потому что убедитесь, что обслуга ОП реализует принцип "Кому война, а кому мать родна". Начну с того, что сегодня я узнал, что Госконцерн РРТ выключил «Еспресо», "Прямий" и 5 канал из цифрового эфира. На основании чего? А без основания. От слова совсем. Не было решения ни РНБО, ни СБУ, ни Минкулта или Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Никто из них не принимал подобное решение. Но Государственный концерн РРТ все же выключил три канала. Я хорошо понимаю, что без команды сверху такое сделать не могли. И тогда я обратился за информацией к своим источникам и злым языкам из ОП.

Так вот, мои источники говорят, что эта "гениальная" идея родилась в голове Кирилла Тимошенко. Юное дарование, которое занималось "Великим будівництвом", видимо заскучало на работе и решило проявить свою полезность власти. Поэтому он пришёл к Ермаку и предложил вырубить эти каналы. Мол, пока война и звезды встали, как Ермаку надо, то можно и вырубить эти каналы из эфира. А потом и не включить их. Потому что многие в ОП уже живут выборами после войны. Война не закончилась, а у них в голове выборы. Видимо перегрелись. Но вернёмся к информации от моих источников. Так вот, Ермаку идея очень понравилась. Ведь это значит, что не будет каналов где говорят и показывают про "вагнеровцев", Ермака Трухина, Юрченко, Тищенко и другой #моносброд. А все остальные каналы уже под контролем. И Ермак дал добро на это. Ещё раз. Человек, в чей функционал входит закупка степлеров и организация работы ОП дал добро на отключение каналов. И Кирилл позвонил руководству РРТ, которое без объяснения просто отключили эти каналы. Как в России. Дали команду из Кремля и все её выполнили, несмотря на то, что нет законного основания. Но это в РФ такое могло пройти тихо. А Украина не Россия. Тут не выйдет. Мы не за это сейчас воюем, чтоб всякая обслуга свои хитрожопые схемы могла прокручивать.

Это чистое мародерство. Вот, как российские оккупанты рассказывают всему миру, что они пришли освобождать Украину от нацизма, а сами освобождают украинцев от телефонов, стиральных машин и трусов, которые воруют, так и ОП сегодня, прикрываясь войной, пытается мародерить в информационном пространстве, прислежуя свои меркантильные интересы.

Отсюда следует вывод. Или сейчас Владимир Зеленский отдернет свою зарвавшуюся прислугу, которая начала строить свой вариант "русского мира" в Украине или возникает вопрос - почему сегодня присутствуют мародеры во власти, которые используют войну в своих целях? И что нам с ними делать. Молчать точно не будем. Нефиг им прикрывать свои мерзости войной. А руководству РРТ стоит подумать, как оно будет объяснять свое беззаконие и назвать кто дал приказ на эти действия. И время пошло.

Ці всі історії погано пахнуть...

Зброї багато, народ досвічний і хоче справедливості - майдан буде швидкий, навіть приватні джети не встигнуть набрати висоту... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:23

V2
здесь не подают...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:31

Поделюсь и я секретом. Только тсссс никому ок?

  Успіх написав:А то бачу, що тут половина форумчан

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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:00

  edvardd написав:V2
здесь не подают...

+ что мешает проверить,работают на т2 все 3 канала,марафон и тд
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  AlexMotel написав:что мешает проверить,работают на т2 все 3 канала,марафон и тд
нічого не заважає, вже давно була мова -= ставте супутникові тарілки і дивіться, все , що вам до душі.
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