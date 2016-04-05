Додано: Вів 05 кві, 2022 21:11

Про наших дятлів.

Продовження.



Сейчас вы охренеете. Потому что убедитесь, что обслуга ОП реализует принцип "Кому война, а кому мать родна". Начну с того, что сегодня я узнал, что Госконцерн РРТ выключил «Еспресо», "Прямий" и 5 канал из цифрового эфира. На основании чего? А без основания. От слова совсем. Не было решения ни РНБО, ни СБУ, ни Минкулта или Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Никто из них не принимал подобное решение. Но Государственный концерн РРТ все же выключил три канала. Я хорошо понимаю, что без команды сверху такое сделать не могли. И тогда я обратился за информацией к своим источникам и злым языкам из ОП.



Так вот, мои источники говорят, что эта "гениальная" идея родилась в голове Кирилла Тимошенко. Юное дарование, которое занималось "Великим будівництвом", видимо заскучало на работе и решило проявить свою полезность власти. Поэтому он пришёл к Ермаку и предложил вырубить эти каналы. Мол, пока война и звезды встали, как Ермаку надо, то можно и вырубить эти каналы из эфира. А потом и не включить их. Потому что многие в ОП уже живут выборами после войны. Война не закончилась, а у них в голове выборы. Видимо перегрелись. Но вернёмся к информации от моих источников. Так вот, Ермаку идея очень понравилась. Ведь это значит, что не будет каналов где говорят и показывают про "вагнеровцев", Ермака Трухина, Юрченко, Тищенко и другой #моносброд. А все остальные каналы уже под контролем. И Ермак дал добро на это. Ещё раз. Человек, в чей функционал входит закупка степлеров и организация работы ОП дал добро на отключение каналов. И Кирилл позвонил руководству РРТ, которое без объяснения просто отключили эти каналы. Как в России. Дали команду из Кремля и все её выполнили, несмотря на то, что нет законного основания. Но это в РФ такое могло пройти тихо. А Украина не Россия. Тут не выйдет. Мы не за это сейчас воюем, чтоб всякая обслуга свои хитрожопые схемы могла прокручивать.



Это чистое мародерство. Вот, как российские оккупанты рассказывают всему миру, что они пришли освобождать Украину от нацизма, а сами освобождают украинцев от телефонов, стиральных машин и трусов, которые воруют, так и ОП сегодня, прикрываясь войной, пытается мародерить в информационном пространстве, прислежуя свои меркантильные интересы.



Отсюда следует вывод. Или сейчас Владимир Зеленский отдернет свою зарвавшуюся прислугу, которая начала строить свой вариант "русского мира" в Украине или возникает вопрос - почему сегодня присутствуют мародеры во власти, которые используют войну в своих целях? И что нам с ними делать. Молчать точно не будем. Нефиг им прикрывать свои мерзости войной. А руководству РРТ стоит подумать, как оно будет объяснять свое беззаконие и назвать кто дал приказ на эти действия. И время пошло.