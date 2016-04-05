Минувшей ночью российская авиация ошибочно нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям российских войск. Большие потери от "дружественной" бомбежки понесла 38-я отдельня мотострелковая бригада русских оккупантов (военная часть 21720, г. Екатеринославка, Амурская область).
Helen @Helen07022015 7 ч сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
edvardd написав:Минувшей ночью российская авиация ошибочно нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям российских войск. Большие потери от "дружественной" бомбежки понесла 38-я отдельня мотострелковая бригада русских оккупантов (военная часть 21720, г. Екатеринославка, Амурская область).
Helen @Helen07022015 7 ч сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
Логически, такой товар идет очень консперативно ....тем более через Грузию,есть сомнения.
edvardd написав:сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок!
Я пытался купить микросхемы пару месяцев назад...Срок поставки - от 6-и месяцев. И то, под вопросом. Это не для ракет. Самые не примечательные. Павлины,говоришь...(С) ЗЫ:И там так и написяно - "микросхемы для ракет" ? Что под этим подразумевается? Процы? Какой фирмы? ЗЫ:ЗЫ: Ото тута можно посмотреть, что можно приобрести... https://eu.mouser.com/
Востаннє редагувалось wadimk в Вів 05 кві, 2022 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Панове, викладайте карту з нанесеною на неї лінією фронту, щоб я знав - я за 100км? - за 60? - за 30? Чи всього лиш за 15км від неї буду?
Не прикалывайтесь эти карты показывают линию с опозданием на 1-3 суток
👏ЗСУ звільнили наступні села і селища Херсонської області: Добрянку, Нововознесенське і Трудолюбівку. Глава криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул уточнив, що ці населені пункти були на найнебезпечнішому південному напрямку від Кривого Рогу, а тепер там ЗСУ. Тим часом у Херсонській області ще тривають бої у районі села Олександрівка
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 кві, 2022 07:12, всього редагувалось 1 раз.