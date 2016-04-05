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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 663664665666667>
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:05

Минувшей ночью российская авиация ошибочно нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям российских войск.
Большие потери от "дружественной" бомбежки понесла 38-я отдельня мотострелковая бригада русских оккупантов (военная часть 21720, г. Екатеринославка, Амурская область).

Helen
@Helen07022015
7 ч
сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:08

  edvardd написав:Минувшей ночью российская авиация ошибочно нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям российских войск.
Большие потери от "дружественной" бомбежки понесла 38-я отдельня мотострелковая бригада русских оккупантов (военная часть 21720, г. Екатеринославка, Амурская область).

Helen
@Helen07022015
7 ч
сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!

Логически, такой товар идет очень консперативно ....тем более через Грузию,есть сомнения.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:31

Хотаб подтверди или опровергни?

⚡️ ВСУ уже на подступах к Херсону

В радиусе 20 км ведутся тяжёлые бои за город, рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
https://t.me/c/1451036705/15930
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:46

  edvardd написав:сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок!

Я пытался купить микросхемы пару месяцев назад...Срок поставки - от 6-и месяцев. И то, под вопросом. Это не для ракет. Самые не примечательные. Павлины,говоришь...(С)
ЗЫ:И там так и написяно - "микросхемы для ракет" ? Что под этим подразумевается? Процы? Какой фирмы?
ЗЫ:ЗЫ: Ото тута можно посмотреть, что можно приобрести...
https://eu.mouser.com/
Востаннє редагувалось wadimk в Вів 05 кві, 2022 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:50

  vitaliian написав:⚡️ ВСУ уже на подступах к Херсону

В радиусе 20 км ведутся тяжёлые бои за город, рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
https://t.me/c/1451036705/15930

самый популярный в.эксперт намекнул, что угу.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:53

Буча это не самое страшное.
Бородянка намного-намного хуже. По количеству, говорят. Я поеду туда завтра-послезавтра. Мои друзья военные говорят, что намного-намного хуже [Бучи]. - Арестович
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 05:36

  Goodman написав:
  AlexMotel написав:что мешает проверить,работают на т2 все 3 канала,марафон и тд
нічого не заважає, вже давно була мова -= ставте супутникові тарілки і дивіться, все , що вам до душі.

Справді, чого ниєте, навіть в срср хто дуже хотів "радіо свобода" слухав.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 06:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Панове, викладайте карту з нанесеною на неї лінією фронту, щоб я знав - я за 100км? - за 60? - за 30? Чи всього лиш за 15км від неї буду?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 06:52

  Успіх написав:Панове, викладайте карту з нанесеною на неї лінією фронту, щоб я знав - я за 100км? - за 60? - за 30? Чи всього лиш за 15км від неї буду?

Не прикалывайтесь эти карты показывают линию с опозданием на 1-3 суток

Зображення

👏ЗСУ звільнили наступні села і селища Херсонської області: Добрянку, Нововознесенське і Трудолюбівку. Глава криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул уточнив, що ці населені пункти були на найнебезпечнішому південному напрямку від Кривого Рогу, а тепер там ЗСУ. Тим часом у Херсонській області ще тривають бої у районі села Олександрівка
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 кві, 2022 07:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  AlexMotel написав:самый популярный в.эксперт намекнул, что угу.

И вроде назвал этого Хланя нехорошим человеком.
Витаха
 
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