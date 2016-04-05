Успіх написав:Панове, викладайте карту з нанесеною на неї лінією фронту, щоб я знав - я за 100км? - за 60? - за 30? Чи всього лиш за 15км від неї буду?
Не прикалывайтесь эти карты показывают линию с опозданием на 1-3 суток
👏ЗСУ звільнили наступні села і селища Херсонської області: Добрянку, Нововознесенське і Трудолюбівку. Глава криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул уточнив, що ці населені пункти були на найнебезпечнішому південному напрямку від Кривого Рогу, а тепер там ЗСУ. Тим часом у Херсонській області ще тривають бої у районі села Олександрівка
Мушу трохи приколюватись))
То я щось не зрозумів - лінія фронту ота синя? Чи там, де межа білого кольору і червоного? І що це/чому ракета на Миколаєві зображена?
edvardd написав:... Helen @Helen07022015 7 ч сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на данные украинской разведки о том, что через его страну россияне возят подсанкционные товары. Говорит, что это - "неприемлемые фейки" и "ложь".
edvardd написав:... @Helen07022015 7 ч сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на данные украинской разведки о том, что через его страну россияне возят подсанкционные товары. Говорит, что это - "неприемлемые фейки" и "ложь".
edvardd написав:... @Helen07022015 7 ч сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на данные украинской разведки о том, что через его страну россияне возят подсанкционные товары. Говорит, что это - "неприемлемые фейки" и "ложь".
Апд: глючить форум, тому декілька постів підряд
Востаннє редагувалось GALeon в Сер 06 кві, 2022 07:32, всього редагувалось 1 раз.